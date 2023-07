Incidente e caduta per Jovanotti, in bici, mentre si trovava a Santo Domingo. E’ stato lo stesso cantante ad informare e aggiornare i fan con una serie di video, caricato sul suo profilo TikTok.

“Ho fatto un gran volo in bici. Credo di essermi rotto qualcosa. Temo di essermi rotto qualcosa… Ho fatto un volo bastardissim0, c’erano quei rallentatori del traffico in mezzo alla strada, non l’ho proprio visto, stavo andando a tutto gas…” ha raccontato inizialmente Jovanotti, spiegando poi di essersi rotto il femore in tre punti e la clavicola.

“Mi sa che mi son rotto qualcosa sul bacino perché non riesco a stare in piedi. Intanto loro mi stanno aiutando… grazie! Sono volato alla grande. Sono in Repubblica Dominicana, ospite di un amico, siamo venuti qua 15 giorni. Ho portato la bici e SBAM… terzo giorno… Sicuramente mi sono rotto una clavicola e temo anche il bacino. La sento proprio, rotta e pure scomposta”

“Che male, cazz0” ha poi continuato il cantante, spiegando di iniziare a sentire più forte il dolore dopo i primi minuti. Muovermi è praticamente impossibile” ha aggiunto, mostrando la sofferenza nel lungo video caricato su TikTok.

Il cantante è stato poi caricato in ambulanza e, una volta ricoverato, ha aggiornato i suoi fan:

“Mi sono rotto la clavicola e il femore in tre punti, vicino al collo del femore. Fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico, qui a Santo Domingo, e domani -forse lunedì- mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio”

Sarà un’operazione che necessiterà di un po’ di tempo di recupero, ha aggiunto. “Però sono qua, sono vivo, sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Stavo facendo un giro bellissimo, in posti splendidi, in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero…”

Jovanotti ha poi ringraziato per il soccorso ricevuti dagli abitanti del luogo per la loro gentilezza e cortesia.

@lorenzojova video by @fra_vali (…amore andiamo in vacanza dai nostri amici in repubbkica dominicana? dai mi porto la bici cosi faccio qualxhe giretto…) ♬ suono originale – Lorenzo Jovanotti

Il cantante è stato operato oggi, 16 luglio 2023.