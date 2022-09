Ultima tappa del Jova Beach Party 2022, sabato 10 settembre, all’Aeroporto di Bresso. Jovanotti, via Facebook, ha promesso una data indimenticabile e, soprattutto, con l’inizio della festa musicale previsto per le 14:

sabato a #milano sulla pista dell’aeroporto di #bresso ci sarà l’ultimo @jovabeachparty 2022 #jovabeachparty2022 e la temperatura sale verso questa giornata di fine estate che stiamo preparando perché sia una festa bellissima. Stavo riguardando queste foto delle prime prove quando abbiamo iniziato a girare sui pezzi da suonare in giro. Abbiamo iniziato a lavorare a #JBP2022 più di un anno fa quando la situazione ci indicava che avremmo potuto progettare questa avventura sebbene ancora non ci fossero certezze. È stata una vera avventura e un grande lavoro di squadra e sabato porteremo il nostro veliero sulla terraferma di Milano. Non è tempo di bilanci perché per me non lo è mai, siamo sempre all’inizio di qualcosa, però sabato vi aspetto con la luce negli occhi e il ritmo nel cuore per scatenare insieme il delirio. Venitevi a divertire, al resto ci pensiamo noi. Avremo ospiti fantastici, si inizia con i live alle 14 e non ci fermiamo più. #jovabeachparty2022 non si può raccontare, bisogna esserci, buon viaggio!!!!

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto di Jovanotti a Bresso.

Jovanotti, Bresso, 9 settembre 2022, ospiti

Come sempre, gli ospiti non sono ancora stati annunciati per mantenere l’effetto sorpresa. Sicuramente, però, sul palco, insieme al cantautore, troveremo Tananai, Baloji, Benny Benassi, Ckrono DJ, Epoque, Rkomi, Shantel. Immancabile la band composta da Saturnino, al basso, Riccardo Onori alla chitarra, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santarnecchi, Leo di Angilla alle percussioni, Davide Rossi e Kalifa Kone. Possibile anche la presenza di Gianni Morandi, spesso presente nelle precedenti date di Jovanotti. Quale modo migliore se non questo per sugellare il loro forte legame?

Jovanotti, Bresso, 9 settembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data finale del Jova Beach Party a Bresso, sabato 10 settembre 2022. Il prezzo dei biglietti è di 65 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Jovanotti, Bresso, 9 settembre 2022, parcheggio e come arrivare con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare a Bresso per assistere al concerto di Jovanotti. Come riportato anche da Monza Today, è altamente sconsigliato arrivare in auto per cercare parcheggio in loco.

A Bresso è presente il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 di sabato 10 settembre alle ore 05:00 di domenica 11 settembre 2022 (a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi delle Forze di Polizia e di Soccorso ed eventuali autorizzati) lungo tutto il tratto compreso tra le Vie Grandi, Matteotti, Gramsci sul loro lato verso il parco e via Giancarlo Clerici entrambi i lati.

Queste, invece, le indicazioni Trenord per arrivare con i mezzi (cliccate qui).

Treni straordinari al termine del concerto di Jovanotti per la notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre dalle stazioni di Sesto S. Giovanni e Cormano-Cusano Milanino per raggiungere e tornare dal concerto lasciando a casa l’auto. Contribuisci a ridurre l’impatto ambientale dell’evento e utilizza i treni per il concerto di Jovanotti!

INCLUSO NEL BIGLIETTO:

Viaggio in treno con Trenord andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Sesto S. Giovanni o Cormano-Cusano Milanino. Utilizzabile all’andata su un qualsiasi treno Trenord, al ritorno sul treno speciale scelto in fase di acquisto. Tariffa unica: 10€

Ecco, infine, se si sceglie di usare la metropolitana:

Per raggiungere l’ingresso di via Clerici (Varco 1): Stazione M5 di Bignami (servita da ascensori) – circa 10 minuti a piedi. stazione M1 di Sesto Rondò (non accessibile) – circa 20 minuti a piedi, stazione M1 di Sesto FS 1° Maggio (servita da ascensori) – circa 30 minuti a piedi o il capolinea Niguarda (Parco Nord) del tram 4 – circa 20 minuti a piedi (la linea è potenziata e incontra la metropolitana M3 alla stazione di Maciachini. Su disposizione della questura verrà chiusa la stazione M5 di Ponale sul finire del concerto. Uscendo dall’aeroporto, in alternativa usate le stazioni M5 di Bignami e Bicocca. I parcheggi in corrispondenza di Bisceglie M1, Lampugnano M1, Molino Dorino M1, Famagosta M2, Cascina Gobba M2, San Donato M3 e Maciachini M3 restano aperti fino alle 3 di notte. Sabato 10 settembre le tratte urbane della metropolitana restano aperte fino a tarda notte. Anche il tram 4 fa servizio oltre il normale orario sulla tratta Niguarda (Parco Nord) – Maciachini.

Jovanotti, Bresso, 9 settembre 2022, anticipazioni scaletta

Non esiste una scaletta ufficiale poiché molto varia e dipende anche dalla presenza degli ospiti che saliranno, a sorpresa, sul palco. Le canzoni, però, interpretate dal cantante saranno queste:

Sbam!

Estate 1992

Serenata rap

Yalla Yalla

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate / Viva la libertà

Ciao mamma

L’estate addosso

Sabato

Il boom

Nuova era

La notte dei desideri

Ragazza magica

Estate

Baciami ancora

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

L’ombelico del mondo

Non m’annoio / (Tanto)³

Un raggio di sole

Gli immortali

Fango

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

L’inizio del live di Jovanotti è previsto per le 20.30 circa.