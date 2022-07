Nuova tappa del Jova Beach Party, sabato 30 luglio 2022. Jovanotti si esibirà a Barletta, sul lungomare Pietro Mennea, portando la sua “festa in musica” e diversi ospiti a sorpresa che saliranno, senza annunci social plateali, sul palco, per duettare insieme al cantautore. Nelle settimane precedenti, ci sono stati Fedez, Tananai, Max Pezzali e Renato Zero. Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

Jovanotti, Barletta, 30 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Jovanotti a Barletta. I prezzi per i posti ancora liberi per il Jova Beach Party partono da 65 euro per il posto unico fino ai 345 euro della Terrazza Intel. Ecco cosa include: Un accesso ad una postazione esclusiva e sopraelevata, posizionata nelle vicinanze del Main Stage con vista privilegiata e libero accesso al PIT e a tutta l’area, 1 pass nominativo personalizzato, 2 free drink in terrazza;, Servizio di accoglienza dedicato con possibilità di contattare telefonicamente l’incaricato in caso di necessità, Un posto AUTO riservato all’interno del parcheggio più vicino alla location dell’evento esclusivamente acquistando INTERO – PASS AUTO (acquisto minimo 4 BIGLIETTI per ciascun cliente) e inviando la richiesta a [email protected] Oppure 1 posto MOTO con servizio deposito caschi gratuito riservato all’interno del parcheggio più vicino alla location dell’evento esclusivamente acquistando INTERO – PASS MOTO (acquisto minimo 2 BIGLIETTI per ciascun cliente) e inviando la richiesta a [email protected] Tutti coloro che acquisteranno il settore Terrazza INTEL a partire dalle ore 12.00 dell’11 luglio 2022, riceveranno il biglietto digitalmente oppure tramite [email protected], in base alla modalità scelta in fase di acquisto. Sarà possibile ritirare all’ingresso della terrazza i pass e i free drink.

Disponibili anche biglietti PIT (con libero accesso sotto il palco) a 99 euro.

Jovanotti, Barletta, 30 luglio 2022, Anticipazioni scaletta concerto

Come dichiarato dallo stesso Jovanotti, non è presente una scaletta fissa dell’ordine di esibizione dei brani. Molto dipende anche dall’ospite che salirà sul palco durante ogni singola data del Jova Beach Party. Prima del debutto, lui stesso dichiarò:

“Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa. Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off #jovastage #kontikistage #sbamstage) nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde”

Il Beach Party inizierà alle 15 del pomeriggio tra stand, luoghi passatempo e dj set. Il concerto di Jovanotti prenderà il via, invece, intorno alle 20.30.

A seguire, però, potete trovare i pezzi (solisti) interpretati durante il Jova Beach Party, le canzoni che sono state eseguite ad oggi.

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Jova Beach Pary, anticipazioni evento

Prima dell’esordio di questa serie di concerti sulla spiaggia, Jovanotti ha raccontato il senso di questo tour, del Jova Beach Party tanto voluto:

“La Woodstock di JOVA è una grande festa, una vera e propria città temporanea, un villaggio del divertimento animato dalla voglia di ballare, di stare insieme, di abbracciarsi. È l’happening più innovativo, un’esperienza unica e totalizzante che comincia all’apertura delle porte intorno alle ore 14:00 e finisce prima di mezzanotte, dopo una grande maratona di musica e ballo all’insegna del divertimento. L’idea è semplice: FESTA. Nel 1982 (il 4 luglio 2022 saranno 40 anni esatti) ho fatto la mia prima serata come DJ in una discoteca a Cortona e ho avuto la sensazione precisa e indefinibile che quello fosse il mio posto. Lo ammetto, è una botta di cul0 trovare una passione folgorante a 15 anni. In questi 40 anni la consolle è sempre rimasta la piattaforma di base per tutto quello che mi è capitato nel mondo della musica e dello spettacolo. Più mi allontanavo dalla consolle più l’elastico si tendeva e mi richiamava verso la musica che si balla, a un’idea aperta della musica che parte però da un battito. Con i miei amici musicisti ne parlavo spesso: mi piacerebbe provare a realizzare un nuovo ‘format’ di evento live. Nel 2019 dopo alcuni esperimenti in situazioni improvvisate è nato JOVA BEACH PARTY che è la mia idea di festa totale, dove la musica live, la consolle, la natura, la tecnologia, l’incontro di mondi, la cultura pop, gli artisti, il cibo buono ecc ecc sono gli elementi di una cosa nuova, unica al mondo e antica come il mondo: LA FESTA”