Seconda data del Jova Beach Party, a Barletta. Dopo la data di sabato 30 luglio, si bissa domenica 31 luglio 2021, con il festival della musica di Jovanotti. Mistero sui cantanti ospiti ma si pensa ad un possibile ritorno di Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi, saliti sul palco per duettare con Jovanotti nella prima tappa a Barletta, sempre sul lungomare Pietro Mennea. A seguire tutte le informazioni e le anticipazioni sullo show, dai biglietti alla scaletta, in programma domenica 31 luglio.

Jovanotti, Barletta, 31 luglio 2022, Biglietti

Tutti i biglietti posto unico della data del 31 luglio a Barletta, sono esauriti. Sono, invece, disponibili i PIT che includono il libero accesso all’area sotto al palco, al prezzo di 99 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Jovanotti, Barletta, 31 luglio 2022, Anticipazioni scaletta concerto e orari

Non è ufficiale la scaletta del concerto di Jovanotti perché, come voluto dallo stesso cantante, ogni tappa del “Jova Beach Party” deve essere diversa dalle altre. I brani cambiano anche in base all’arrivo dei cantanti ospiti che, a sorpresa, salgono sul palco per duettare con il protagonista dello show. Nella prima data a Barletta, insieme a Jovanotti sono saliti Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi,

Ecco, invece, gli orari ufficiali che vedono l’apertura delle porte alle 14, inizio musica alle 15 e partenza show di Jovanotti alle 20.30.

L’apertura della biglietteria, invece, è alle 10.30, via Lungomare Pietro Mennea.

Questi, a seguire, i brani che Jovanotti ha eseguito nelle precedenti tappe (escludendo featuring live):

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Jovanotti, Barletta, 31 luglio 2022, Ospiti: tornano Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi?

Non si sanno i nomi degli ospiti che saliranno con Jovanotti sul palco del Jova Beach Party, a Barletta. Nella prima data, però, hanno affiancato il cantante Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi. Torneranno anche per la seconda data in programma questa sera?