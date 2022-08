Joss Stone si esibirà questa sera, 9 agosto 2022, in concerto a Trieste, al Castello San Giusto. Tra i pezzi che porterà sul palco, non mancheranno alcuni brani presente in “Never Forget My Love”, l’ultimo album realizzato con la collaborazione di Dave Stewart degli Eurythmics. È diventata famosa alla fine del 2003 con il suo album d’esordio, certificato multi-platino, The Soul Sessions, che è entrato tra i finalisti del Mercury Prize 2004. Il suo secondo disco, Mind Body & Soul, ha raggiunto la vetta della UK Albums Chart. Sempre nella chart britannica, un grande riscontro ebbe il singolo “You had me”. Sia l’album che il singolo hanno ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2005. È la più giovane cantante britannica a raggiungere la vetta della classifica degli album del Regno Unito. Il terzo album, Introducing Joss Stone, rilasciato nel marzo 2007, ha prodotto il secondo debutto più alto in assoluto per un’artista solista britannica nella Billboard 200. I suoi primi tre dischi hanno venduto oltre 2.700.000 copie negli Stati Uniti, mentre i suoi primi due album hanno venduto oltre 2 milioni di copie nel Regno Unito.

Nella sua carriera ha vinto un Grammy Award e 2 Brit Awards. Nel 2012, il suo patrimonio netto è stato stimato in 10 milioni di sterline, rendendola la quinta musicista britannica più ricca sotto i 30 anni. Sempre in quell’anno ha pubblicato “The Soul Sessions Vol. 2” e, tre anni dopo, nel 2015, “Water for your soul”.

“Never forget my love” è la sua ultima fatica, rilasciata nel febbraio 2022. In Ul, l’album è arrivato al 27esimo gradino.

Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sul concerto di Joss Stone a Trieste, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Joss Stone, Trieste, 9 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Joss Stone a Trieste. Si parte da 44,85 euro della Platea B, passando ai 49,45 della Platea A fino ai 55,20 della Platea Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Joss Stone, Trieste, 9 agosto 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto di Joss Stone. Il live inizierà alle 21.

The Chokin’ Kind (Joe Simon cover)

Free Me

Big Ol’ Game

Never Forget My Love

Tell Me What We’re Gonna Do Now

Harry’s Symphony

Super Duper Love

Walk with Me

Oh to Be Loved by You

L-O-V-E

Music

You Had Me

I Put a Spell on You (Screamin’ Jay Hawkins cover)

Landlord

Right to Be Wrong