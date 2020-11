Sono passati quasi 40 anni da quella maledetta notte, nel dicembre 1980, quando John Lennon fu ucciso da Mark David Chapman, fuori dal Dakota, a New York.

Poco prima di trovare la morte, il cantante firmò una copia del suo album (insieme a Yoko Ono) intitolato “Double Fantasy“. Pochi minuti prima di essere assassinato, l’artista siglò il disco e, a distanza di quasi 4 decenni, oggi, 23 novembre 2020, l’album andrà all’asta.

Se cliccate sul sito della Goldin Auctions, c’è la descrizione dell’oggetto all’asta che parte da una cifra base di 400.000 dollari.