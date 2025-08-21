Joe Strummer, il compleanno di un gigante molto rimpianto che sa ancora oggi di rivoluzione

Il 21 agosto Joe Strummer avrebbe compiuto 73 anni, leader dei Clash, simbolo di punk, resilienza e voce di una generazione ribelle che non ha mai più trovato interpreti così autentici e credibili

Il 21 agosto 1952 nasceva a Ankara, in Turchia, John Graham Mellor. Nome che pochi ricordano se non fosse abbinato a quello dell’artista che come cognome d’arte scelse Strummer. Una scelta interessante e non banale. Lo strummer, nello slang dei musicisti londinesi, è il chitarrista raffinato, quello che non usa il plettro e che è solito ‘pettinare’ il suo strumento con pochi tocchi delicati.

Le origini di Joe Strummer

Nulla di più lontano dalle caratteristiche di Joe Strummer che era sì un ottimo chitarrista, ma molto lontano da stili e raffinatezze… “Decisi di chiamarmi così, Strummer, quando dopo le prime due o tre esibizioni un giornalista londinese mi disse che usavo la chitarra come una zappa e che le mie dita erano più degne di una pressa che di un palco. Non la presi benissimo – raccontò il musicista in una intervista a Genova, durante un leggendario concerto dei Clash nel 1984 – sicuramente non sono un virtuoso e nemmeno un tecnico. In un’era di assoli io ero essenziale. Strummer per me voleva dire che picchiavo le corde, che per me erano espressione di ritmo e passione. Forse perché pensavo che sarebbe bastato questo….”

Un nome che ben presto sarebbe diventato un manifesto stesso della sua missione artistica. Perché ogni volta che saliva sul palco, Joe Strummer incarnava esattamente l’idea che la musica non fosse fatta solo di virtuosismi, ma di emozione, impegno e verità. E in questo senso, quel nome d’arte fu probabilmente la sua prima dichiarazione di consapevolezza politica.

Figlio di un diplomatico

E dire che Joe Strummer arrivava da ambienti lontanissimi dal punk. Suo padre era un diplomatico candidato a diventare ambasciatore prima o poi. Mentre la famiglia girava il mondo, un incarico dopo l’altro, Joe a 17 anni decide di tornare a Londra.

Parla tre lingue, ha studiato, non sopporta le omologazioni e anche per questo abbraccia il movimento punk che sta esplodendo in città. Ma mentre i Sex Pistols, governati dallo spregiudicato e furbissimo Malcolm McLaren sono una sorta di bomba senza controllo, Strummer crea una band che ha uno scopo molto più profondo e provocatorio: “Saremo una goccia, scaveremo, scaveremo, scaveremo… e prima o poi della roccia non resterà che la polvere” diceva nel 1975 quando inizia le prime audizioni con la sua band – i 101s – per creare i Clash.

Clash letteralmente significa scontro: “…di classe, di cultura. Il nostro non voleva essere l’espressione di una rissa violenta, ma di uno scontro nel quale sbattere in forza all’integralismo conservatore del nostro paese la sua arretratezza” disse sempre a Genova.

Joe Strummer e i Clash

I Clash, fondati nel 1976, seppero distinguersi dai Sex Pistols grazie a una miscela musicale che andava oltre il semplice punk: reggae, dub, ska e rockabilly si intrecciavano nei loro dischi con una discontinuità che nel punk non ha paragoni.

La voce graffiante di Strummer, con i suoi testi intrisi di politica, rabbia sociale e speranza, fecero della band una delle voci rock più influenti di tutti i tempi. Album come London Calling (1979) e Sandinista! (1980) sono ancora oggi considerati manifesti sonori di un’epoca.

Perché Joe Strummer è ancora attuale

A più di vent’anni dalla sua morte, avvenuta nel dicembre del 2002 a causa di un attacco cardiaco, Joe Strummer continua a rappresentare un punto di riferimento. La sua eredità non si limita alla musica, ma si estende a un ideale: quello di dare voce agli ultimi, di non tacere di fronte alle ingiustizie e di fare dell’arte uno strumento di cambiamento.

Frasi come “Without people, you’re nothing” non erano solo slogan da palco, ma una filosofia di vita. Sua anche la frase “non ci hanno visti arrivare…” commentando il blocco e la censura della politica nei confronti della band. Disgraziatamente anni dopo la politica farà proprio quel manifesto: che in realtà era stato coniato da chi la politica la detestava.

Joe Strummer visse e suonò con l’idea che la musica dovesse essere condivisione e impegno. Non a caso, è venerato non solo dai fan storici del punk, ma anche da giovani generazioni che continuano a scoprire nei suoi testi una forza dirompente.

Dopo i Clash: la ricerca artistica

Dopo lo scioglimento dei Clash nel 1986, Joe Strummer non si limitò a vivere di rendita. Fondò i Mescaleros, con cui esplorò sonorità più eclettiche e contaminate e con loro arrivò in Italia più volte, memorabile un loro show al Parco Nord di Bologna nell’arena che oggi porta il suo nome.

Album come Global a Go-Go (2001) confermarono la sua voglia di sperimentare e di fondere linguaggi diversi. In quegli anni, partecipò anche a progetti cinematografici, collaborando come attore e compositore, dimostrando la sua capacità di muoversi oltre i confini della musica.

La sua morte improvvisa, a soli 50 anni, interruppe un percorso che sembrava ancora lontano dal concludersi. L’impatto emotivo fu enorme, e concerti tributo come quelli organizzati a Londra e New York mostrarono quanto il suo messaggio fosse ancora vivo e necessario.

I numeri di un’icona

Con i Clash, Joe Strummer ha pubblicato sei album in studio, vendendo complessivamente oltre 30 milioni di copie nel mondo. London Calling, diventata da manifesto di una città decadente destinata ad essere inghiottita dal Tamigi, è spesso incluso nelle classifiche dei migliori album di tutti i tempi.

Ma è stata anche colonna sonora delle Olimpiadi di Londra del 2012. Anche se non si sa lui come l’avrebbe presa.

I brani più commerciali come Should I Stay or Should I Go e Rock the Casbah hanno superato da tempo il miliardo di stream cumulativi sulle piattaforme digitali, segno che il suo lascito non conosce confini generazionali.

Le vendite postume dei dischi dei Mescaleros e le riedizioni dei Clash hanno confermato un rinnovato interesse, alimentato anche da ristampe in vinile e cofanetti celebrativi. L’industria musicale continua a riconoscere nei Clash una delle band più importanti della storia.

Una voce che non si spegne

Il compleanno di Joe Strummer non è soltanto una ricorrenza nostalgica: è un’occasione per riflettere su come la musica possa ancora oggi essere veicolo di impegno civile, resistenza e speranza. La sua figura rimane un faro per chi crede che i riff di chitarra possano abbattere muri e che le parole possano cambiare il mondo.

A 73 anni, se fosse ancora vivo, probabilmente Strummer non avrebbe mai smesso di cercare nuovi linguaggi, di sostenere battaglie e di lottare con la sua musica. Ed è forse questa la ragione per cui la sua voce continua a vibrare, forte e necessaria, ogni volta che parte l’accordo sincopato e asimmetrico di London Calling.

Le celebrazioni del suo compleanno

Ogni 21 agosto, fan in tutto il mondo ricordano Joe Strummer con eventi, concerti e raduni. A Londra, nei pub storici frequentati dal cantante, non mancano serate a tema, mentre a New York e Los Angeles spesso vengono organizzati festival dedicati. Strummerville, fondazione nata dopo la sua morte, continua a sostenere giovani musicisti emergenti, portando avanti il suo sogno di democratizzare la musica e renderla accessibile a tutti.

Nel 2022, in occasione dei vent’anni dalla sua scomparsa, la BBC gli ha dedicato uno speciale documentario che ha riscosso grande successo.