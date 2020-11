E’ di poco fa la notizia della vittoria di Joe Biden come Presidente degli Stati Uniti d’America.

Oggi, quattro giorni dopo l’inizio ufficiale delle elezioni presidenziali di martedì 3 novembre, il candidato democratico Joe Biden sarebbe stato eletto 46 ° presidente degli Stati Uniti dopo aver raggiunto 273 voti elettorali, secondo CNN e MSNBC. Da martedì, Biden ha mantenuto un numero stabile di 253 voti elettorali, un vantaggio di 40 punti sui 213 voti elettorali del presidente Trump. Inoltre, ha ufficialmente guadagnato più dei 270 voti elettorali richiesti per ottenere la presidenza vincendo la Pennsylvania a partire da sabato mattina, come riferito dalla CNN.

Biden, via social, ha così commentato:

“America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande paese. Il lavoro davanti a noi sarà duro, ma ti prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, che tu mi abbia votato o no”

Ed ecco arrivare le prime reazioni delle star e dei cantanti che hanno apertamente supportato Biden alla corsa verso la Casa Bianca.

A partire da Ariana Grande che, via Twitter, ha ringraziato Dio:

Entusiasmo anche da parte di Kacey Musgraves

Gioia da parte di Billie Eilish che si era esibita anche per lo stesso Biden, in concerto

E, sempre per Biden, si era esibita anche Lady Gaga:

@JoeBiden @KamalaHarris e il popolo americano, avete appena regalato al mondo uno dei più grandi atti di gentilezza e coraggio che l’umanità abbia mai visto. ❤️ 🙌🙌 nient’altro che amore per il nostro nuovo Comandante in Capo e la 1 ° VP donna eletta alla Casa Bianca.

Lacrime di gioia anche per Ke$ha: