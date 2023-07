In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Jo Squillo, indimenticata icona pop degli anni Ottanta, ha ripercorso la sua carriera proponendo delle considerazioni sullo stato della musica italiana contemporanea. L’artista ha citato la collega Elodie, ormai da qualche anno diventata tra le cantanti più popolari nel nostro Paese.

In gara all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Due, l’ex Amici ha poi affrontato un tour che l’ha portata in trionfo, ma al di là di lustrini e pailettes qualcuno pensa che il suo successo derivi anche da fattori extra artistici. A pensarla in questa maniera è proprio Jo Squillo, che nell’intervista al quotidiano milanese di via Solferino ha analizzato lo stato dell’industria discografica tricolore:

“L’industria musicale italiana favorisce il giovane perché può gestirlo. Per fortuna i ragazzi di oggi sono parecchio determinati e hanno le proprie etichette. Elodie se non fosse così bella avrebbe meno successo, ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”.

Dichiarazioni, quelle su Elodie, che hanno infiammato i social network, anche se Giovanna Maria Coletti, questo il nome della cantante milanese all’anagrafe, ha semplicemente fatto delle considerazioni a titolo personale.

Nell’intervista Jo Squillo ha anche parlato del periodo che l’ha vista protagonista assieme alla showgirl Sabrina Salerno ai tempi di Siamo donne, brano portato dal duo al Festival di Sanremo del 1991. Squillo racconta che quando ha incontrato Salerno per la prima volta, subito ha capito che insieme costituivano un mondo e che per andare in giro avevano bisogno di dieci guardie del corpo.

Nel 2020 la cantante ha tenuto un dj set quotidiano su Instagram nei primi mesi della pandemia da Covid-19, un’iniziativa che ha riscontrato un altissimo gradimento da parte dei social. Squillo ha fatto da concorrente a diversi reality: nel 2005 è a La Fattoria 2, nel 2019 sbarca in Honduras per la quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’anno successivo ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, mentre due anni dopo ha preso parte alla seconda edizione di Back to School, trasmissione che vede un vip alle prese con l’esame di quinta elementare.