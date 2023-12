Jingle Bell Rock è una delle più classiche e conosciute canzoni natalizie, pubblicata per la prima volta da Bobby Helms nel 1957. Il pezzo è stato composto da Joseph Carleton Beal (1900–1967) e James Ross Boothe (1917–1976), sebbene sia Helms che il chitarrista della canzone Hank Garland lo abbiano contestato.

Jingle Bell Rock è stata interpretata e incisa da molti, ma la prima versione di Helms – del 1957 e prodotta da Paul Cohen – è probabilmente la più nota.

Jingle Bell Rock, Significato, Ascolta la canzone

Il brano è un invito ad ispirare gli ascoltatori ad entrare nello spirito natalizio ed è dedicato semplicemente all’idea di divertirsi, sullo sfondo di un Natale “gelido” e festoso.

Bobby Helms, Jingle Bell Rock, Testo della canzone

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin’ and blowin’ up bushels of fun

Now the jingle hop has begun

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells chime in jingle bell time

Dancin’ and prancin’ in Jingle Bell Square

In the frosty air

What a bright time, it’s the right time

To rock the night away

Jingle bell time is a swell time

To go glidin’ in a one-horse sleigh

Giddy-up jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock

Mix and a-mingle in the jinglin’ feet

That’s the jingle bell rock

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells chime in jingle bell time

Dancin’ and prancin’ in Jingle Bell Square

In the frosty air

What a bright time, it’s the right time

To rock the night away

Jingle bell time is a swell time

To go glidin’ in a one-horse sleigh

Giddy-up jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock

Mix and a-mingle in the jinglin’ feet

That’s the jingle bell

That’s the jingle bell

That’s the jingle bell rock

Bobby Helms, Jingle Bell Rock, Traduzione della canzone

Le campane, le campane, le campane suonano

Le campanelle oscillano e le campanelle tintinnano

Nevicando e facendo esplodere un sacco di divertimento

Ora il motivetto è iniziato

Le campane, le campane, le campane suonano

Le campane suonano al tempo del tintinnio

Ballando e saltellando nel Jingle Bell Square (nella piazza del tintinnio, ndr)

Nell’aria gelida

Che bel momento, è il momento giusto

Per scatenarti tutta la notte

Il momento del tintinnio è un momento fantastico

Andare a planare su una slitta trainata da un cavallo

Cavallo tintinnante, alza i piedi

Jingle tutto il giorno

Mescola e mescola con il passo tintinnante

Questo è il jingle bell rock

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Le campane jingle suonano a tempo di jingle bell

Ballando e saltellando nel Jingle Bell Square (nella piazza del tintinnio, ndr)

Nell’aria gelida

Che bel momento, è il momento giusto

Per scatenarti tutta la notte

Il momento del tintinnio è un momento fantastico

Andando a planare su una slitta trainata da un cavallo

Cavallo tintinnante, alza i piedi

Jingle tutto il giorno

Mescola e mescola nei piedi tintinnanti

Questo è il tintinnio della campana

Queste sono le campane che suonano

Questo è il tintinnio

