Jimi Hendrix, in arrivo l’edizione monumentale di Axis: Bold As Love con 28 brani inediti

A novembre uscirà una box set con versioni stereo, mono e Atmos del capolavoro del 1967 Axis: Bold As Love arricchita da rarità e registrazioni mai pubblicate.

Il prossimo 7 novembre segnerà un nuovo capitolo nella storia della Jimi Hendrix Experience. Sarà pubblicata una monumentale edizione di Axis: Bold As Love, album del 1967 che ha contribuito a rivoluzionare il linguaggio del rock.

Jimi Hendrix, 28 inediti

La nuova release, intitolata semplicemente Bold As Love, si presenterà come un cofanetto 5 LP in vinile o 4 CD con un Blu-ray, includendo sia i mix stereo e mono originali che una nuovissima versione in Dolby Atmos, realizzata dall’ingegnere Eddie Kramer con Chandler Harrod.

Accanto alle versioni già conosciute, la raccolta propone 40 tracce aggiuntive, di cui ben 28 mai pubblicate prima. Tra queste spicca la demo inedita di Stone Free/Up From The Skies, già disponibile in streaming e capace di restituire tutta la freschezza della creatività hendrixiana.

Le rarità e i contenuti extra

Il cofanetto non è solo un tributo al disco originale, ma un viaggio attraverso registrazioni alternative e momenti live cruciali. Troviamo, ad esempio, le esibizioni agli show televisivi britannici Top of the Pops e Dee Time, alla trasmissione olandese Hoepla e un concerto del settembre 1967 a Stoccolma.

In totale, il box set raccoglie oltre 40 gemme tra versioni demo, take alternativi e performance dal vivo, offrendo ai fan un quadro completo del genio musicale di Hendrix in una fase fondamentale della sua carriera.

L’arte di Jimi Hendrix, dall’infanzia al mito

Un dettaglio suggestivo è la copertina scelta per l’edizione: si tratta di un disegno realizzato personalmente da Jimi Hendrix quando aveva appena cinque anni, conservato dal padre e ora utilizzato come simbolo di continuità tra l’infanzia e la maturità artistica del grandissimo chitarrista. Janie Hendrix, sorella del chitarrista e produttrice dell’operazione, ha spiegato che l’illustrazione — un drago colorato — riflette perfettamente il messaggio di Bold As Love, legato al potere evocativo dei colori e alla libertà espressiva.

“Jimi era senza paura e senza limiti nella sua volontà di espressione artistica – ha dichiarato Janie Hendrix – ogni brano era un invito ad abbracciare emozioni e libertà. Questo box set restituisce la profondità creativa di un artista capace di cambiare il modo in cui ascoltiamo e viviamo la musica”.

Pubblicazione e attese

Prodotto da Experience Hendrix e Legacy Recordings, il cofanetto Bold As Love è già disponibile in pre-order e promette di diventare un oggetto da collezione imprescindibile. L’uscita non si limita a celebrare un anniversario, ma intende rimettere al centro dell’attenzione un periodo spesso considerato come la vetta creativa della Hendrix Experience.

Per i fan e i nuovi ascoltatori, sarà l’occasione per riscoprire un disco che ha segnato la storia del rock psichedelico e che, ancora oggi, continua a ispirare generazioni di musicisti.