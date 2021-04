Jim Steinman è morto. Si è spento a 73 anni uno degli autori e produttori più importanti e quotati, con numerosi successi e hit nella sua prolifica carriera.

A dare la notizia ufficiale della sua scomparsa, è stato il fratello, Bill Steinman. Ha confermato la notizia della scomparsa, avvenuta nella sua casa nel Connecticut, lunedì, per insufficienza renale, essendo malato da molto tempo.

“Mi manca già molto”, ha dichiarato all’Associated Press.

Steinman, tra i successi, ha scritto Bat Out Of Hell di Meat Loaf, così come numerose hit di Celine Dion, Air Supply e Bonnie Tyler.

E proprio la Tyler, via social, ha condiviso il dolore di questa notizia, con un dolce e nostalgico messaggio:

Sono assolutamente devastata nell’apprendere della morte del mio amico di lunga data e mentore musicale Jim Steinman. Jim ha scritto e prodotto alcune delle canzoni rock più iconiche della storia e sono stata privilegiata nell’aver potuto incidere qualcuna anche io. Ho fatto due album insieme a lui, nonostante la mia casa discografica pensasse che lui non avrebbe avuto interesse a lavorare con me. Per fortuna si sbagliavano e posso dire, senza alcun dubbio, che Jim era un assoluto genio (…)

I am absolutely devastated to learn of the passing of my long term friend and musical mentor Jim Steinman. pic.twitter.com/TvR01AUXKr — Bonnie Tyler (@BonnieTOfficial) April 20, 2021

Tra i brani portati al successo da Bonnie Tyler con la firma e produzione di Steinman, non possiamo non ricordare la meravigliosa “Total eclipse of the heart“.

Jim Steinman è nato a New York City il 1 ° novembre 1947 e ha iniziato la sua carriera nel teatro musicale, dove ha scritto e prodotto canzoni rock e ballad intense. Ha vinto un Grammy per il suo lavoro nell’album Falling Into You di Celine Dion ed è stato inserito nella Songwriters ‘Hall Of Fame nel 2012.

Il disco “Bat Out Of Hell” di Meat Loaf è stato pubblicato nel 1977 con la musica di Steinman ed è diventato uno degli album più venduti di tutti i tempi.

“Non c’è nessun altro cantautore come lui”, ha detto Meat Loaf quando Steinman è stato inserito nella Songwriters ‘Hall Of Fame nel 2012.

“Non potrò mai ripagarlo. Ha avuto una tale influenza, la più grande influenza sulla mia vita, e ho imparato così tanto da lui che non sarò mai in grado di ripagare il signor Jim Steinman”.

Inoltre, ha collaborato anche con Andrew Lloyd Webber nel brano “No matter what“, inciso successivamente anche dai Boyzone.