Può un brano pubblicato nel 2014 accendere, sette anni dopo, una polemica tra gli artisti che l’hanno inciso? A quanto pare sì e “Bang Bang” ne è la dimostrazione. Il pezzo era una canzone, registrata da Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj. Divenne un successo nelle classifiche di tutto il mondo, ascoltatissima e trasmessa dalle radio per mesi e mesi. Ma qualcosa è successo, in questi giorni, dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Jessie J che hanno infastidito la rapper.

Al centro della disputa, la puntata del 5 agosto della serie web “5 Songs, 5 Stories” di Glamour. Parlando del successo di “Bang Bang”, Jessie J ha ricordato come Nicki Minaj avesse chiesto di unirsi a lei e Ariana Grande nella traccia nominata ai Grammy.

“Nicki l’ha ascoltata in studio ed è stato tipo, “Devo fare parte di questa cosa. Non siamo andati da lei e lo abbiamo chiesto, voleva farlo”.

E qua, è arrivata la risposta piccata della collega che, via social, ha negato fermamente quanto dichiarato da Jessie J.

“Tesoro, @JessieJ, non ho sentito la canzone e non ho chiesto di farne parte. L’etichetta mi ha chiesto di entrarvi su e mi ha pagato. Come avrei sentito la canzone?” ha chiesto, nella prima parte del tweet.

I fan della Minaj si sono subito resi solidali con lei: “La narrazione in cui Nicki va in giro chiedendo di comparire nelle canzoni è stata usata per screditare il suo status”, ha scritto qualcuno. Un’altra persona ha twittato: “Hai tutto il diritto di dire la tua verità o correggere qualcuno, non sta danneggiando nessuno”.

Le scuse di Jessie J

Resasi conto del polverone sollevato, Jessie J si è scusata pubblicamente con la Minaj in una lunga didascalia su Instagram. Mentre in alcune parti sembrava sarcastiche, altre sembrano più sincere.

“Mi dispiace di aver sbagliato la storia in tutti questi anni [dopo]”. Mi è stato detto che hai sentito la canzone e che volevi farne parte da qualcuno (…) Grazie per aver chiarito che mi sbagliavo su questo”

Poi ha continuato:

“Dal momento in cui ti ho incontrata fino ad ora non ti ho mostrato altro che amore e gratitudine per quanto f0ttutamente fortunata sono stata ad avere te e @arianagrande … Mi sentivo come se avessi vinto una competizione, lo sentivo allora e lo provo ancora adesso”

Poi ha ironizzato, parlando proprio dei sette anni dall’uscita del pezzo e proponendo una cena tutte e tre insieme: