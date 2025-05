Jennifer Lopez arriva in Italia, super concerto: dove e quando

Jennifer Lopez farà tappa in Italia con il suo Up all night tour 2025. L’attesa per l’unico concerto nel Bel Paese è altissima.

Jennifer Lopez arriverà in Italia per un super concerto all’insegna della musica e del divertimento. La popstar americana ha sempre avuto un ottimo legame con il Bel Paese: in più occasioni ha attraversato lo stivale per esibirsi o semplicemente per trascorrere qualche giorno di relax durante le vacanze. Tra le cantanti più amate del pianeta, è stata la prima ad essere inserita – sei anni fa – nella classifica delle 100 Dive più belle del mondo. Oggi ha 55 anni ma la sua forma fisica è ancora perfetta. Cantante e attrice, è stata inoltre l’unica a pubblicare un film – Prima o poi mi sposo – e un album (J.Lo) nel giro di una settimana, riuscendo a portare entrambi al numero 1 delle graduatorie musicali e cinematografiche.

Il suo ultimo tour mondiale Up all night tour 2025 farà tappa in Italia, ma solo in una città. Ecco dove si terrà e quando la si potrà vedere dal vivo.

La tappa di Jennifer Lopez in Italia

La popstar americana arriverà in Italia, anche se solo per una notte. Il concerto si terrà infatti a Lucca il prossimo 21 luglio nell’area delle Mura storiche, nella cornice del Lucca Summer Festival. Si tratta dell’unica tappa italiana per il suo Up all night tour 2025. Ancora una volta, JLo sta per portare nella terra dello stivale la sua energia travolgente, elemento principale di tutta la sua carriera.

La cantante ha infatti alle spalle più di 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ma anche brani iconici come “If You Had My Love”, “Jenny from the Block”, “On The Floor” e “Let’s Get Loud”. Negli anni è diventata una delle performer più amate del panorama musicale e discografico internazionale.

J.Lo e il tour in Europa e Asia

La cantante ha annunciato la sua tournée sui canali social esordendo con la frase: “Sarà una notte da ricordare“. I nuovi concerti di Jennifer Lopez si prospettano essere pieni di energia, e questo i fan lo sanno benissimo. Per questo la richiesta dei biglietti del tour è altissima. “Sarà un’estate fantastica” – ha scritto lei – “Non vedo l’ora di tornare là fuori per vedervi tutti“. La tournée mondiale ripartirà dall’Europa e dalla Turchia, con una prima data che si terrà ad Antalya il 1 luglio. In seguito si sposterà verso la Spagna e poi di nuovo nel cuore dell’Europa, tra Bucarest e Varsavia. Dopo l’unica tappa italiana – il 21 luglio – JLo attraverserà altri posti come Abu Dhabi, Kazakistan e Armenia.