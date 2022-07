Appuntamento questa sera a Pordenone con il concerto di Jeff Beck, al parco San Valentino. Cantante e chitarrista di fama internazionale, nella sua carriera vanta ben 8 Grammy Awards e Rolling Stone lo ha incluso tra i 100 migliori chitarristi di sempre. Sul palco con lui, come guest star, ci sarà anche Johnny Depp, impegnato in un tour con l’amico e collega. È salito alla ribalta con gli Yardbirds e in seguito ha dato vita al Jeff Beck Group e Beck, Bogert & Appice. Nel 1975 è passato a uno stile prevalentemente strumentale, con particolare attenzione al suono innovativo, e le sue pubblicazioni hanno abbracciato generi che vanno dal blues rock, hard rock, jazz fusion, hard rock ed elettronica.

Il 16 aprile 2020 Beck ha pubblicato un nuovo singolo, in collaborazione con Johnny Depp per la cover della canzone di John Lennon “Isolation“, spiegando che questa era la prima uscita discografica ufficiale ma che lavoravano insieme già da tempo. Jeff Beck ha spiegato che la decisione di pubblicarlo è stata influenzata dal blocco della pandemia di COVID-19:

“Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma visti tutti i giorni duri e il vero ‘isolamento’ che le persone stanno attraversando in questi tempi difficili, abbiamo deciso che poteva essere il momento giusto per farlo sentire a tutti”

L’ultimo disco in studio di Jeff Beck, Loud Hailer, è stato pubblicato nel 2016. L’album, però, non fu un successo di vendita e in classifica scivolò velocemente ai piani bassi.

Jeff Beck e Johnny Depp a Pordenone, 20 luglio 2022, biglietti concerto

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Jeff Beck e con la partecipazione di Johnny Depp, questa sera, 20 luglio 2022, a Pordenone. Il live è sold out.

Jeff Beck e Johnny Depp a Pordenone, 20 luglio 2022, Scaletta concerto

Star Cycle

You Know You Know (Mahavishnu Orchestra cover)

Stratus (Billy Cobham cover)

Nadia (Nitin Sawhney cover)

Rumble (Link Wray & His Raymen cover)

Midnight Walker (Davy Spillane cover)

Big Block

Caroline, No (Brian Wilson cover)

Brush With the Blues

Cause We’ve Ended as Lovers (Syreeta cover)

This Is a Song for Miss Hedy Lamarr (con Johnny Depp)

Isolation (John Lennon cover) (con Johnny Depp)

Time (Dennis Wilson cover)

What’s Going On (Marvin Gaye cover) (con Johnny Depp)

Little Wing (The Jimi Hendrix Experience cover) (con Depp)

The Death and Resurrection Show (Killing Joke cover) (con Depp)

Corpus Christi Carol (Benjamin Britten cover)

A Day in the Life (The Beatles cover) (con Depp)