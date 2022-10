James Taylor in concerto stasera, 28 ottobre 2022, al Teatro Degli Arcimboldi a Milano. Vincitore di sei Grammy Award, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2000. È uno degli artisti musicali di maggior successo di tutti i tempi, avendo venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Il primo vero riscontro è arrivato nel 1970 con il singolo numero 3 “Fire and Rain” e poi ha avuto il suo primo successo al numero 1 nel 1971 con la sua registrazione di “You’ve Got a Friend”, scritta da Carole King nello stesso anno. Il suo album Greatest Hits del 1976 è stato certificato Diamond e ha venduto 12 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Ogni album che ha pubblicato dal 1977 al 2007 ha venduto oltre 1 milione di copie. Ha ottenuto il suo primo album alla numero uno negli Stati Uniti nel 2015 con l’incisione di Before This World. Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti disponibili e la scaletta del concerto.

James Taylor, Milano, 28 ottobre 2022, Biglietti

Il concerto di James Taylor al Teatro degli Arcimboldi a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

James Taylor, Milano, 28 ottobre 2022, Scaletta concerto

Il concerto inizierà alle 21.

Something in the Way She Moves

Country Road

That’s Why I’m Here

Walking Man

Never Die Young

Sweet Baby James

Steamroller

(I’ve Got to) Stop Thinkin’ ‘Bout That

Copperline

Long Ago and Far Away

Up on the Roof (Carole King cover)

Teach Me Tonight (Dinah Washington cover)

The Frozen Man

Bittersweet (John Sheldon cover)

You Make It Easy

Fire and Rain

Carolina in My Mind

Mexico

Shower the People

Your Smiling Face

You’ve Got a Friend (Carole King cover)

How Sweet It Is (To Be Loved by You) (Marvin Gaye cover)

You Can Close Your Eyes

Teatro degli Arcimboldi, Milano, come arrivare in auto e con i mezzi

Come arrivare al Teatro Degli Arcimboldi? Ecco tutte le informazioni:

In metropolitana e con i bus:

Linea M1, fermata Precotto; autobus linea 162

Linea M1, fermata Bonola; autobus linea 40

Linea M2, fermata Cascina Gobba; autobus linea 44

In treno

Arrivare fino alla stazione di Greco Pirelli, con partenza dalle stazioni di Porta Garibaldi (percorso in circa 5 minuti), Lambrate (percorso in 8 minuti), Rogoredo (percorso in circa 20 minuti) ed eventualmente anche dalla Stazione Centrale (percorso in circa 6 minuti).

In auto, invece, è consigliato percorre le direttrici di viale Zara, viale Sarca o via Melchiorre Gioia. Autostrada A4 Torino/Venezia uscita Cinisello Balsamo.