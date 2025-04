James Senese operato d’urgenza, come sta il cantante

Cosa è successo a James Senese e come sta oggi? Il musicista è stato ricovero d’urgenza in ospedale.

James Senese è stato ricoverato d’urgenza per un problema di salute sorto all’improvviso. Per lui ci sono stati momenti di paura e per questo il musicista è costretto a fermare la propria attività musicale per qualche giorno. Nel corso degli anni ha collaborato con i più grandi artisti di fama nazionale e mondiale e, all’età di 80 anni, ha alle spalle una carriera lunghissima. In tutto questo tempo è infatti diventato un vero e proprio punto di riferimento per generazioni di musicista. Ogni live viene seguito da migliaia di persone.

Il musicista è stato operato d’urgenza nella serata di ieri 22 aprile ed è ora ricoverato nell’Ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro storico di Napoli.

Come sta James Senese e cosa è successo

Il musicista, 80 anni, è stato sottoposto di recente a un intervento chirurgico per un’ernia strozzata. Secondo quanto riportato su Fanpage, il sassofonista avrebbe accusato questo malore mentre era impegnato nelle prove per il nuovo tour. L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale. Si è trattata in realtà di un’operazione programmata ma è stata resa necessaria in modo imminente per via dell’improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. L’intervento è riuscito positivamente e ora Senese è tenuto sotto osservazione per il decorso post-operatorio.

A causa di questo intervento, il musicista dovrà fermarsi per qualche giorno. In queste ultime settimane, lui era infatti impegnato nelle prove per il tour che inizierà insieme all’uscita del nuovo album Chest nun è ‘a terra mia, che verrà pubblicato il prossimo 2 maggio. Si tratta del ventiduesimo disco di James Senese, che ha dato all’artista l’opportunità di omaggiare il traguardo degli 80 anni, che sono stati compiuti lo scorso gennaio.

Chi è il sassofonista James Senese

Nato nel 1945, il suo vero nome è Gaetano Senese. Il musicista è figlio di una giovane napoletana e di un soldato americano, cresciuto nel quartiere napoletano di Milano. In più occasioni è stato considerato tra i sassofonisti più noti al mondo ed è stato – tra gli anni ’60 e ’80 – tra i protagonisti del movimento musicale Neapolitan Power con i gruppi musicali The Showmen, Showmen 2 e Napoli Centrale.