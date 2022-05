James Blunt si esibirà questa sera in concerto al Forum di Assago, a Milano, con una data del suo tour. Una tappa più volte rimandata per questioni legate al Covid-19 che era inizialmente previsto per il 2020 (recupero del 25 marzo 2020, 3 ottobre 2020, 23 marzo 2021, 11 ottobre 2021, 21 marzo 2022). SI intitola “Once open a mind tour” il ritorno live del cantante inglese, esploso a livello internazionale grazie alla hit “You’re beautiful”.

Prima ancora, i due singoli che avevano aiutato il cantante ad emergere -seppure in maniera meno esplosiva- furono High e Wisemen. Back to bedlam, album di debutto, ebbe un successo immenso. Partito in sordina, nel Regno Unito salì fino al primo posto della classifica, riuscendo a scalzare i Coldplay. Nel 2009 il disco fu indicato come il maggior successo di tutto il decennio, a livello di vendite. Un grande supporto, successivo a “You’re beautiful” fu sicuramente un’altra intensa e malinconica ballad presente nell’album, “Goodbye my lover”.

Nelle 2007 venne pubblicato “All the lost souls”, trainato da “Same mistake”. Seguirono i successivi lavori(che ottennero un riscontro inferiore ai primi due): “Some kind of trouble” (2010), “Moon landing” (2013), “The Afterlove” (2017) e “Once Upon a Mind” (2019). Nel Regno Unito, l’ultimo album si piazzò al terzo posto della classifica mentre in Italia non andò oltre la 31esima posizione della chart Fimi.

James Blunt, Milano, Concerto di Assago, 21 maggio 2022, biglietti e orario

Il concerto di James Blunt inizierà al Forum di Assago alle 20.30. Sono ancora disponibili posti nel secondo e terzo settore numerato (rispettivamente a 63,25 e 51,75 euro) e nel settore 4, sempre numerato, a 46 euro. Clicca qui.

James Blunt, Milano, Concerto di Assago, 21 maggio 2022, scaletta canzoni

Ecco la scaletta prevista per il concerto di questa sera:

Breathe

Wisemen

Carry You Home

Adrenaline

The Greatest

Goodbye My Lover

High

Smoke Signals (restarted once)

I Really Want You

Love Under Pressure

Postcards

So Long, Jimmy

Same Mistake

Monsters

Coz I Luv You (Slade cover)

You’re Beautiful

Stay the Night

OK(Robin Schulz cover)

Bonfire Heart

1973