Jagged Little Pill è il titolo del terzo disco di inediti inciso da Alanis Morissette pubblicato nel giugno 1995 e anche il nome del musical basato sull’omonimo disco, in scena a Broadway fino a pochi giorni fa. Ma, purtroppo, ecco arrivare lo stop. In seguito all’ondata di COVID a New York City dovuta alla variante Omicron, Jagged Little Pill ha dapprima annullato gli spettacoli dal 18 al 21 dicembre fino, poi, a dare l’annuncio ufficiale: per “dare priorità alla salute e alla sicurezza del cast, della troupe e tutta la squadra”, dovranno “chiudere le porte”. Più persone nello staff, infatti, sarebbero risultate positive.

Ecco la dichiarazione completa dei produttori Vivek J. Tiwary, Arvind Ethan David ed Eva Price:

Siamo così orgogliosi di questo straordinario spettacolo e di questa magnifica compagnia, che ogni sera in circostanze difficili, ha raccontato la storia di Jagged Little Pill. Questo spettacolo sulla guarigione, la connessione umana e la catarsi è stato un toccasana per il pubblico e per tutti noi, in questi tempi difficili. Eppure, la drastica svolta degli eventi di questa settimana con la rapida diffusione della variante Omicron ha, ancora una volta, cambiato tutto. Siamo costernati da quella che sembra essere un’altra sostanziale crisi di salute pubblica e, a causa del rilevamento di più casi positivi di Covid-19 all’interno dell’azienda, dobbiamo dare la priorità alla salute e alla sicurezza del cast, della troupe e dell’intero team che lavora su Jagged Little Pill. Alla luce dell’estrema incertezza che ci attende quest’inverno, e costretti a scegliere tra la continuazione delle prestazioni e la protezione della nostra azienda, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere i battenti.

Poi, nel comunicato, la speranza di poter tornare presto a riaccendere le luci sul musical:

Sappiamo che la storia di Jagged Little Pill continuerà a essere raccontata e nel nuovo anno annunceremo i piani per le produzioni successive, basandosi sul trionfante lancio dello show in Australia all’inizio di questo mese. Speriamo e intendiamo anche trovare un modo per riportare questo musical vibrante e rivitalizzante sul palcoscenico di Broadway, una volta passata l’attuale crisi, ma in questo momento siamo nella sfortunata posizione di determinare venerdì 17 dicembre 2021 come finale Spettacolo di Broadway di Jagged Little Pill. Non c’è niente al mondo come il teatro dal vivo. Non esiste una comunità al mondo come questa grande famiglia di artisti e pubblico di Broadway. Ce la faremo, insieme.

Jagged Little Pill ha debuttato nel dicembre 2019, poco prima dell’inizio della pandemia legata al Covid-19.