Jack Savoretti presenta il nuovo singolo Do It For Love e annuncia un concerto alla Royal Albert Hall

Jack Savoretti is back. Il cantautore italo-inglese ha pubblicato il nuovo singolo Do It For Love, disponibile da oggi in tutti gli store digitali. Il brano, dal sapore cinematografico e dalle atmosfere soul in stile Morricone-Bassey, è accompagnato da un intenso video live in bianco e nero girato agli Eastcote Studios di West London. In una sola ripresa, Savoretti e la sua band regalano un’interpretazione grezza e autentica, capace di restituire la forza emotiva che caratterizza la sua musica.

Savoretti, un brano nato con Miles Kane

Do It For Love nasce dalla collaborazione tra Savoretti e Miles Kane. L’ispirazione arriva da un video vintage di Julio Iglesias e Charles Aznavour che cantano Com’è triste Venezia: “Eravamo in giacca e cravatta, appena usciti da una cerimonia di premiazione, l’abbiamo ascoltata e abbiamo pensato… dovremmo fare una canzone così. Quindi l’abbiamo fatta…”, racconta Savoretti.

Poche settimane dopo, i due hanno dato vita a un brano che unisce romanticismo e jazz notturno, con il testo che riflette sull’amore come motore universale della vita e dell’arte.

Un inno alla passione e alla resilienza

Durante un concerto in Europa dell’Est, Jack Savoretti ha capito il significato più profondo del brano: “Questa canzone è il mio modo di spiegare perché siamo lì sul palco. È per amore. È un inno per chi continua ad andare avanti, per chi non accetta un no come risposta”. Il pezzo anticipa il nuovo album The Mountain, in uscita a marzo 2026.

Un evento speciale alla Royal Albert Hall

In concomitanza con l’uscita del singolo, Savoretti ha annunciato il suo primo concerto da headliner alla Royal Albert Hall di Londra, in programma il 23 aprile 2026. Lo show, che celebrerà i vent’anni di carriera, sarà un viaggio attraverso il suo repertorio e promette un’atmosfera elegante e intima. I biglietti saranno in vendita dal venerdì prossimo, 17 ottobre.

Vent’anni di musica e collaborazioni prestigiose

Con otto album all’attivo, di cui due numeri uno nelle classifiche britanniche, Savoretti ha venduto oltre un milione di dischi e totalizzato più di un miliardo di stream. Tra le sue collaborazioni figurano Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain. Ambasciatore di War Child e Tusk, l’artista conferma anche il suo impegno umanitario. Do It For Love è solo l’inizio di un nuovo capitolo per una delle voci più eleganti e sincere del panorama musicale europeo.