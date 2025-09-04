Jack Osbourne risponde a Roger Waters: “Mio padre Ozzy pensava che fossi un cretino”

Roger Waters non ha mai avuto peli sulla lingua, ma questa volta le sue parole hanno fatto discutere più del solito.

Roger Waters vs Ozzy Osbourne

L’ex bassista dei Pink Floyd, ormai da tempo fuori dalla band e impegnato soprattutto con i suoi tour solisti nei quali rievoca i brani della band che aveva contribuito a scrivere, ospite di un podcast, ha liquidato Ozzy Osbourne con poche battute sprezzanti: “È morto Ozzy Osbourne, Dio lo benedica… ma non mi è mai interessato. Non me ne importa niente dei Black Sabbath, né delle sue follie come mordere teste di animali”.

Roger Waters aveva polemizzato spesso con il Principe delle Tenebre anche quando Ozzy era in vita, definendolo un guitto, “una figura di distrazione di massa non più significativa di Taylor Swift e Kim Kardashian” colpevoli – secondo lui – di allontanare il pubblico dai veri problemi politici e sociali.

La reazione di Jack Osbourne: insulti a Waters

Le dichiarazioni di Roger Waters hanno indignato la famiglia Osbourne, e in particolare Jack, il figlio di Ozzy, che non ha perso tempo a rispondere via Instagram. “Ehi @rogerwaters, vaffanc***o. Quanto sei patetico e fuori dal mondo. Mio padre ha sempre pensato che tu fossi un cretino: grazie per averglielo dimostrato”, ha scritto nelle sue storie. Il messaggio è diventato virale, raccogliendo migliaia di condivisioni e commenti di sostegno da parte dei fan di Ozzy.

La difesa del nome Osbourne

Non è la prima volta che i figli di Ozzy si schierano in difesa del padre. Di recente anche Kelly Osbourne aveva replicato duramente a Becky Lynch lottatrice della WWE, che durante uno show a Birmingham aveva ironizzato sulla città natale di Ozzy dicendo: “L’unica cosa buona uscita da qui è morta un mese fa”. Kelly non aveva esitato a rispondere definendo la lottatrice una “pezzente irrispettosa”.

Pare che poi Becky abbia chiamato Kelly, influencer molto affermata, compagna di Sid Wilson, altro musicista molto famoso, tastierista e campionatore con gli Slipknot spiegando che la sua frase era in un contesto di ruoli ben precisi e che non voleva essere offensiva…

Ozzy tra mito e polemiche

Ozzy Osbourne, scomparso lo scorso 22 luglio a 76 anni a causa di un arresto cardiaco complicato dagli effetti del morbo di Parkinson del quale soffriva da molti anni, resta una delle icone indiscusse della musica rock e heavy metal. La sua figura ha sempre diviso: da un lato i fan che lo considerano un innovatore e un simbolo, dall’altro i detrattori che ne hanno criticato eccessi e comportamenti. Ma nessuno può negare l’impronta lasciata dai Black Sabbath e da una carriera che ha contribuito a plasmare la storia stessa del rock.

Waters, Osbourne e la polemica eterna

Le parole di Roger Waters si inseriscono in una lunga serie di dichiarazioni controverse create dalle dichiarazioni del musicista britannico, noto per la sua visione politica radicale e per le critiche rivolte a colleghi e star contemporanee. Questa volta, però, lo scontro ha toccato corde particolarmente sensibili: soprattutto in considerazione della memoria molto recente di un artista amato e appena scomparso.