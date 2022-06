Jack Johnson: Meet The Moonlight è il nuovo album

Dal 24 giugno, è disponibile Meet The Moonlight, l’ottavo album di inediti di Jack Johnson che arriva a circa cinque anni di distanza dall’album precedente, All the Light Above It Too.

Registrato tra Los Angeles e The Mango Tree (lo studio personale di Jack Johnson), Meet The Moonlight è stato prodotto da Blake Mills che, in passato, ha collaborato con artisti come Alabama Shakes, The Black Keys e Fiona Apple.

Il singolo di lancio dell’album è One Step Ahead, pubblicato lo scorso 8 aprile.

Jack Johnson, ex surfista professionista, è da sempre impegnato nel supportare progetti dedicati alla sostenibilità ambientale.

Tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti dei suoi prossimi concerti, infatti, saranno devoluti alla Johnson Ohana Foundation che li utilizzerà per sostenere progetti di compensazione delle emissioni di carbonio e altri progetti ambientali come iniziative senza plastica e iniziative per la sicurezza alimentare.

Jack Johnson, insieme a sua moglie Kim, ha fondato anche la Kokua Hawaii Foundation, che si occupa di sostenere l’educazione ambientale nelle scuole e nelle comunità delle Hawaii.

Dal 2001, con i proventi degli album e i profitti del tour, il cantautore ha donato in beneficenza oltre 37 milioni di dollari.

Johnson, in Italia, è conosciuto soprattutto grazie al singolo Upside Down, brano che fa parte della colonna sonora del film Curioso come George, certificato Disco d’Oro.

Jack Johnson – Meet The Moonlight: tracklist

1. Open Mind

2. 3AM Radio

3. Calm Down

4. One Step Ahead

5. Meet The Moonlight

6. Don’t Look Now

7. Costume Party

8. I Tend To Digress

9. Windblown Eyes

10. Any Wonder