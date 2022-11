Jack Harlow sarà in concerto stasera, 21 novembre 2022, all’Alcatraz di Milano, con una nuova data del suo tour che prende nome dal titolo del suo ultimo disco, Come Home the Kids Miss You. È stato pubblicato il 6 maggio 2022 tramite Generation Now e Atlantic Records. La produzione è stata gestita dallo stesso Harlow insieme a Pharrell Williams, Rogét Chahayed, Charlie Handsome, FnZ, Boi-1da, JetsonMade, Oz e Timbaland. L’album vede anche i featuring di Pharrell Williams, Drake, Justin Timberlake e Lil Wayne. Nelle tracce del progetto, si leggono i pensieri di Harlow sulla fama ritrovata, sui rapporti con le donne e sulla sua ambizione di dominare la musica. Come Home the Kids Miss You è stato preceduto dal primo singolo “Nail Tech” e dal brano in vetta alle classifiche “First Class”. Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti e sulla scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano.

Jack Harlow, Milano, 21 novembre 2022, Biglietti

Il concerto di Jack Harlow a Milano, all’Alcatraz, è sold out. I biglietti non sono più disponibili.

Jack Harlow, Milano, 21 novembre 2022, Scaletta concerto

Dua Lipa

Young Harleezy

Tyler Herro

21C/Delta

Route 66

SUNDOWN / WARSAW / THRU THE NIGHT / GHOST

Churchill Downs

Nail Tech

Like a Blade of Grass

Way Out

Luv Is Dro

I Got a Shot / Creme / SUVs (Black on Black)

Side Piece

Movie Star

I WANNA SEE SOME ASS

Already Best Friends

INDUSTRY BABY (Lil Nas X cover)

WHATS POPPIN

First Class

INDUSTRY BABY (Lil Nas X cover) (Reprise)

Come arrivare all’Alcatraz di Milano con i mezzi e in auto

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi