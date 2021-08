Ricordate e conoscete It’s raining men? E’ stata incisa originariamente dalle Weather Girls nel 1983 e poi portato nuovamente al successo internazionale da Geri Halliwell, ex Spice Girls, agli inizi del 2001. La canzone fu anche brano portante della colonna sonora de “Il diario di Bridget Jones”. Ebbene, il pezzo è stato rilasciato in una nuova versione che punta al genere neutrale. E così It’s raining men è diventato… It’s raining THEM (da uomini a loro) nella versione della cantante transgender americana Mila Jam.

La poliedrica performer, 32 anni – cantautrice, ballerina, attrice e attivista LGBTQ + – ha dato il suo tocco al classico con lo scrittore originale Paul Shaffer che sostiene il cambiamento.

La parola “Men” è diventata “Them” nel titolo e nel testo ‘tall, blond, dark and lean, rough and tough and strong and mean’ ecco diventare ‘cool, bold, strong and keen, proud and loud and here and seen.’

Inoltre, la frase ” ‘God bless Mother Nature, she’s a single woman too’ è stata cambiata in ‘God bless Mother Nature, they’re a single person too.’

La nuova versione della canzone è stata rilasciata nelle scorse ore sull’app streaming Deezer per celebrare il World Pride Month e raccoglierà fondi per l’ente benefico per l’associazione Gendered Intelligence, donando tutte le sue entrate in streaming per un anno.

Nigel Harding, VP of Artist Relations di Deezer ha aggiunto:

“Le persone trans e non binarie sono state emarginate nel corso della storia, anche all’interno dei movimenti LGBTQ+. Vogliamo fare la nostra parte dando alla comunità una voce e una piattaforma per essere ascoltati. Siamo orgogliosi di supportare artisti e attivisti straordinari come Mila Jam. Continueremo a celebrare la musica Queer e LGBTQ+ con il nostro canale dedicato alla cultura Queer e rimarremo un alleato e un amico per l’intera comunità”.

Come anticipato, il pezzo, dopo il rilascio nel 1983 è stato riportato ai primi posti delle classifiche nel 2001 da Geri Halliwell.

E lei stessa sembra aver apprezzato il cambiamento, sostenendo la nuova versione del brano:

Curiosi di ascoltare “It’s raining them”? Cliccate qui.