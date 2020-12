It’s all about love è il titolo della canzone di Natale 2020 di Radio Deejay. Come da tradizione, ogni anno viene rilasciato un brano rivisitato appositamente per le festività.

Ed ecco la versione 2020 del brano nato e ispirato dalla canzone Seasons of love del musical Rent. Ovviamente la versione è natalizia e il testo è stato rivisitato e corretto da Rocco Tanica. A cantare sono Elio e le Storie Tese, Elisa e il collettivo DEEJAY All Stars, cioè tutte le voci di Radio Deejay aiutate dal coaching di Paola Folli.

Il lavoro di produzione e mixaggio è stato curato da Max Bellarosa e Max Mc Costa che hanno saputo restituire il calore del clima natalizio grazie anche al contributo del Coro Pop di Salerno diretto dal maestro Ciro Caravano. A dirigere il video sono stati Matteo Curti e Davide Fara.

Nel 2019, il pezzo era stato “Per un milione di auguri“, prendendo come ispirazione il brano “Per un milione” dei Boomdabash.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale, a seguire il testo della canzone.

Scalo gli abeti per conficcarvi un puntale

è consuetudine, sono fiero di me

quanti secondi prima che arrivi Natale?

Come contarli, dimmi come

Coi giorni, le ore, le luci della vigilia

coi viaggi, i ritorni, i sogni che fai.

Cosa ci manca per festeggiare Natale?

La radio suona, tu ascoltala

It’s all about love

All about love

All about love

Season of love

Christmas of love

Christmas of love

Quanti secondi per un istante che vale,

quante le foto di chi ci manca e chi c’è,

vince la gioia sul grigio del temporale

nelle albe che vedrai, nei tramonti a nord-est.

Nei giorni trascorsi, nella vita che avrai

pianeti diversi ma insieme e ancora noi

e allora, sorpresa

ho portato qui con me

un presepione vivente con tutto il cast di Deejay

Illumina

Love,

è tutta una questione di love

All about love

Dobbiamo scalare gli abeti, seguitemi

All about love

Share love, give love, oh yeh yeh yeh

Season of love

Christmas of love, Christmas of love…

Christmas of love

It’s all about love, io e’ una vita che lo dico

Merry Xmas!

Christmas of love

E Babbo Natale

coi doni come può fare?

E’ un bel problemone

il distanziamento-oh,

tanto lui e’ magico e puo’ venirci a trovare

con renne superimmuni e braccia di un metro e mezzo

o anche due

It’s all about love

All about love

Christmas of love

Eh il love, i regali sono importanti non il love!