Mancano poche ore a “Italia Loves Romagna – Il Concerto”, l’attesissimo concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna che si terrà sabato 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Il concerto è una prova della straordinaria solidarietà verso le popolazioni colpite dall’alluvione che ha interessato un’area che comprende tutti gli Appennini dalla provincia di Reggio Emilia a quella di Rimini, colpiti da più di mille frane, e oltre a 750 strade interrotte parzialmente o totalmente. Con una prima stima dei danni causati che arriva a 8,8 miliardi di euro – ha dichiarato Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna. Ecco le sue parole:

“ITALIA LOVES ROMAGNA” contribuirà in maniera importante sia alla ricostruzione, sia a tenere i riflettori accesi su comunità e persone che chiedono di poter ripartire. Nello specifico i fondi raccolti grazie al concerto verranno destinati a progetti dedicati alla cultura: scuole, biblioteche, scuole di musica nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. Undici anni fa il sisma fu una tragedia immane ma l’Emilia si è rialzata, e proprio Campovolo fu teatro di un immenso moto solidale, con una partecipazione senza precedenti. Non ho dubbi che anche stavolta in tanti vorranno essere accanto alla Romagna: insieme abbiamo ricostruito l’Emilia, lo stesso faremo in Romagna”

Italia Loves Romagna, cantanti

Ecco il cast completo dei cantanti che si esibiranno sabato 24 giugno 2023: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero.

Il Concerto “ITALIA LOVES ROMAGNA” vede la partecipazione di una super band di 10 elementi e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dalla Romagna e dall’Emilia. La direzione musicale dell’evento è affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco.

Italia Loves Romagna, orario e biglietti venduti

Il concerto inizierà alle 20.30 e sarà trasmesso anche in diretta su Rai 1 (e seguito su Soundsblog con il consueto liveblogging).

L’evento si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Si parlava di circa 35.000 biglietti venduti, nei giorni scorsi, con la speranza di arrivare a 40/50 mila. Ecco le parole del sottosegretario alla cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo Gianmarco Mazzi, motore primo dell’operazione assieme alla potente agenzia della musica live Friends & Partners:

“Credo che l’apporto della Rai sia fondamentale perché la raccolta fondi si fa sicuramente attraverso i biglietti acquistati dal pubblico, ma anche attraverso la divulgazione del numero solidale come sta facendo la Rai. E poi, solitamente, su queste iniziative di solidarietà non ì si fanno troppo troppi calcoli; con soli 24 giorni a nostra disposizione, sono convinto che se ad un evento di questo genere arriveranno 40 mila persone sarà un successo straordinario. Il pienone non è la cosa che ci sta più a cuore. Quello che ci sta più a cuore è raccogliere i fondi e parlare della Romagna, invitando tutti ad andarci in vacanza perché hanno già sistemato tutto le spiagge sono bellissime”

Come ritornare dal concerto in treno

Saranno 4 i treni straordinari di Frecciarossa dedicati ai fan per il concerto di sabato 24 giugno che collegheranno Reggio Emilia a Milano e Roma. Due partiranno nel primo pomeriggio e permetteranno ai fan di raggiungere la location del concerto; gli altri due consentiranno agli spettatori rientrare a Roma e a Milano subito dopo il concerto. Tutte le info cliccando qui.