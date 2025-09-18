Iron Maiden a San Siro: il 17 giugno 2026 il primo concerto metal nella storia del Meazza

Era il 1980. E una band di giovanissimi ragazzi inglesi apriva gli show degli acclamatissimi Kiss che arrivavano in Italia con il loro rutilante live. Capelli lunghi, vestiti di pelle, sono duri e velocissimi: ma non li conosce nessuno… “Bravini questi, ma chi sono?” si chiedono i ragazzi dei palasport italiani…

Iron Maiden, il ritorno

Erano gli Iron Maiden che avevano da poco pubblicato il loro primo lavoro: ma erano anche lontanissimi dalle folle oceaniche che hanno radunato nel corso degli ultimi anni. L’anno prossimo, in una sorta di cerchio che si chiude, sono di nuovo loro a conquistare per la prima volta San Siro dove fino a oggi non aveva mai suonato nessuna band metal. Una vera e propria investitura ufficiale.

Gli Iron Maiden suoneranno al Meazza mercoledì 17 giugno 2026, unica tappa italiana del “Run For Your Lives World Tour”, lo show che celebra i 50 anni della band. Dopo il tutto esaurito di questa estate allo Stadio Euganeo di Padova, la Eddie, l’inquietante mutante della band, portafortuna e simbolo di una delle rock band più popolari di tutti i tempi, torna così a campeggiare nel nostro paese.

Iron Maiden, la loro storia in un live

Sarà un vero e proprio Greatest Hits dal vivo, con una scaletta solidissima e brani selezionati dagli album che vanno dall’omonimo debutto del 1980 – il primo suonato dal vivo proprio nel tour che ricordavamo all’inizio – fino a “Fear of the Dark” (1992), per una cavalcata nei primi dodici anni della loro discografia.

La band ha accolto entusiasticamente la notizia con post di saluto ai fan italiani. Il manager dei Maiden Rod Smallwood ha sottolineato quanto l’Italia meritasse questa occasione: “Suonare da voi è sempre fantastico, fan strepitosi, esperti, appassionati, entusiasti. La reazione del pubblico a Padova è stata straordinaria anche perché hanno rispettato la nostra richiesta di limitare al massimo l’uso dei telefoni e volevamo davvero che il nostro ritorno in Italia fosse qualcosa di assolutamente speciale”.

Le parole di Steve Harris

Sul fronte band, Steve Harris, bassista leader e fondatore della band, è altrettanto entuisiasta: “Abbiamo investito moltissimo in tempo, prove e risorse nel Run For Your Lives tour, forse lo show migliore di sempre dei Maiden: scenografia maggiorata, set costruito per abbracciare il pubblico. E la gente ci ha detto che abbiamo fatto bene con quasi tutte le date esaurite e oltre un milione di spettatori già raccolti”.

Dopo la decisione di Nicko McBrain di lasciare i tour per concentrarsi solo sull’attività discografica, alla batteria ci sarà Simon Dawson che affianca Harris nel suo side project British Lions.

We managed to have a quick catch up with Bruce back in Madrid… ⚡️🤘#RunForYourLivesWorldTour #BruceDickinson pic.twitter.com/IA7Cy32Xsi — Iron Maiden (@IronMaiden) July 17, 2025

Iron Maiden, biglietti e prevendite

Calendario molto chiaro: per Fan Club Iron Maiden: prevendita dalle 10.00 dei lunedì 22 settembre alle 09.00 del 27 settembre. Poi la Metalitalia.com (senza registrazione): dalle 10.00 di martedì 23 settembre alle 09.00 del 27 settembre. E infine la preendita generale dalle 10.00 di sabato 27 settembre sui canali tradizionali e in tutti i punti vendita autorizzati.

Radiofreccia sarà radio ufficiale della serata; Metalitalia media partner dell’evento. Considerato il peso storico della data e la corsa ai tagliandi vista negli ultimi mesi, è lecito aspettarsi un altro “sold out” lampo.