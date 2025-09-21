Iron Maiden, niente telefonini ai concerti: “Il cellulare è un dittatore” dice Bruce Dickinson

Confermando le proprie dichiarazioni di qualche settimana fa, in cui avevano confermato di avere chiesto a tutti gli organizzatori locali dei loro concerti la possibilità di organizzare esclusivamente concerti “no-phones”, Bruce Dickinson ha ufficializzato che la data degli Iron Maiden del 22 giugno 2026 alla Paris La Défense Arena sarà interamente interamente senza telefonini con un sistema – tra l’altro – innovativo.

Iron Maiden, telefonini in tasca

La band ha annunciato un accordo con la Yondr che produce un piccolo marsupio, una custodia, che si chiude in modo ermetico con il telefonino all’intero ma che resterà per tutta la durata del concerto in tasca al proprietario senza doverla depositare negli armadi a tempo all’ingresso della struttura.

In caso di emergenza si potrà sbloccare il dispositivo in aree dedicate. Il manager Rod Smallwood spiega: “Torneremo alla La Défense perché vogliamo filmare uno show speciale per voi e per i fan che lo vedranno anche negli anni a venire. La scelta è quella di un’arena indoor perché il nostro spettacolo al chiuso è meno dispersivo, e rende al meglio e a Parigi abbiamo sempre un pubblico fenomenale”.

Iron Maiden, show speciale a Parigi

Smallwood aggiunge che l’esperimento dello scorso anno ha funzionato: “La stragrande maggioranza dei fan ha rispettato la richiesta di tenere i telefoni in tasca e ha fatto una differenza colossale per l’atmosfera”.

Ma per il 2026, si farà uno sforzo in più: “Parigi ospiterà una ripresa video che vuole puntare sui fan, sui loro volti, non vogliamo vedere una distesa di telefonini accesi. Ma questo vale anche per tutte le altre date. Chiediamo a tutti i fan della band di godersi lo show nel momento, senza alzare il telefon, senza disturbare chi è attorno”.

Bruce Dickinson rincara la dose

Sulla questione, Bruce Dickinson non le manda a dire. In un’intervista recente ha ribadito che il telefonino è un nemico, delle band ma anche del pubblico: “Vorrei che la fotocamera di quei cosi non fosse mai stata inventata. È come una malattia: la gente sente il bisogno di guardare il mondo attraverso quel piccolo fascista che ha in mano. Mettilo in tasca e senti la musica”. E ancora: “Da performer voglio un feedback emotivo vero, non suonare per un mucchio di dipendenti da Android”.

E in vista della data di San Siro del 17 giugno il messaggio ai fan italiani è lo stesso. La prevendita del live comincia domani, per gli iscritti al fan club, a partire dalle 9.00.