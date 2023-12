Nuovo appuntamento stasera, 14 dicembre 2023, con Irama e Rkomi al Pala Alpitour di Torino con una nuova data del loro “No stress” tour che prende il titolo del loro joint album.

Protagonisti del panorama musicale pop italiano degli ultimi anni, Irama (44 volte platino, 3 oro e oltre due miliardi di stream) e Rkomi (oltre un miliardo di stream e 24 certificazioni platino per l’album Taxi Driver) sono legati da una grande amicizia e da una lunga e proficua collaborazione: basti pensare ai due singoli 5 Gocce e Luna piena, entrambi certificati quadruplo platino, o alla partecipazione in coppia al game show Celebrity Hunted 3 nel 2022. Il 9 giugno hanno pubblicato il singolo Hollywood, prodotto da Shablo, pezzo che ha anticipato il joint album No Stress, uscito il 7 luglio scorso, in cui i due artisti si sono messi alla prova cercando nuovi stimoli, suoni e ispirazioni.

Irama sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo.

La scaletta di Irama e Rkomi in concerto a Torino

IRAMA

Mediterranea

Yo Quiero Amarte

A L I

Dedicato a te

Nera

Baby – Capitolo XI

Ovunque sarai

La genesi del tuo colore

RKOMI

Partire da te

Maleducata

10 ragazze

La Coda Del Diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Blu

Diecimilavoci

Nuovo Range

Un giorno in più

Apnea

GRAVITÀ

Insuperabile

Bazooka

Milano bachata

La ragazza col cuore di latta

Luna piena

SULLA PELLE

Biglietti per Irama e Rkomi in concerto a Torino

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Irama e Rkomi a Torino, al Pala Alpitour. Si parte da 40.25 per il II Anello Laterale Numerato – II settore fino a 74.74 per la Tribuna Gold Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Pala Alpitour a Torino

Ecco come arrivare al Pala Alpitour a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Da stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.