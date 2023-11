Tappa al Teatro Palapartenope di Napoli per Irama e Rkomi, in concerto stasera, 28 novembre 2023. I due artisti multiplatino si sono esibiti a Firenze (sabato 25 novembre 2023, Mandela Forum) per poi continuare il loro “No stress tour” stasera a Napoli (martedì 28 novembre 2023, PalaPartenope), poi a Roma (sabato 2 dicembre 2023, Palazzo dello Sport), Milano (mercoledì 6 dicembre 2023, Mediolanum Forum – Assago), Bologna (martedì 12 dicembre 2023, Unipol Arena – Casalecchio di Reno) e Torino (giovedì 14 dicembre 2023, Pala Alpitour).

Protagonisti del panorama musicale pop italiano degli ultimi anni, Irama (44 volte platino, 3 oro e oltre due miliardi di stream) e Rkomi (oltre un miliardo di stream e 24 certificazioni platino per l’album Taxi Driver) sono legati da una grande amicizia e da una lunga e proficua collaborazione: basti pensare ai due singoli 5 Gocce e Luna piena, entrambi certificati quadruplo platino, o alla partecipazione in coppia al game show Celebrity Hunted 3 nel 2022. Il 9 giugno hanno pubblicato il singolo Hollywood, prodotto da Shablo, pezzo che ha anticipato il joint album No Stress, uscito il 7 luglio scorso, in cui i due artisti si sono messi alla prova cercando nuovi stimoli, suoni e ispirazioni.

La scaletta di Irama e Rkomi a Napoli, Teatro Palapartenope

Ecco la scaletta del concerto di Irama e Rkomi a Napoli con l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 21.

HOLLYWOOD

SEXY

URLAMI ADDOSSO

QUANDO PIOVE

5 Gocce

PRECIPITO

Visti dall’alto

IRAMA

Mediterranea

Yo Quiero Amarte

A L I

Dedicato a te

Nera

Baby – Capitolo XI

Ovunque sarai

La genesi del tuo colore

RKOMI

Partire da te

Maleducata

10 ragazze

La Coda Del Diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Blu

Diecimilavoci

Nuovo Range

Un giorno in più

Apnea

GRAVITÀ

Insuperabile

Bazooka

Milano bachata

La ragazza col cuore di latta

Luna piena

SULLA PELLE

Irama e Rkomi, biglietti concerto Teatro Palapartenope, Napoli

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Irama e Rkomi al Teatro Palapartenope di Napoli. Si parte da 46 euro per la zona Parterre in piedi fino a 57,50 euro per la Tribuna Frontale Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.