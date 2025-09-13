Io Canto Family, Kekko Silvestri fuori dalla giuria: ecco chi lo sostituisce

La nuova edizione di Io Canto Family si appresta a debuttare su Canale 5 il prossimo martedì 16 settembre, ma nelle ultime settimane a rubare la scena non sono stati solo i concorrenti o le novità del format.

Format che quest’anno è al secondo compleanno, sempre con la conduzione di Michelle Hunziker, pronto a mettere in gioco bambini e ragazzi tra i 10 e i 15 anni che si esibiranno insieme a un membro della loro famiglia, formando coppie di cantanti. Lo scopo è scoprire e valorizzare le voci più promettenti, mantenendo la musica al centro dell’attenzione.

Ma per l’appunto non è la musica a far scoppiare la polemica ancor prima della messa in onda: il frontman dei Modà, Kekko Silvestre, inizialmente annunciato come coach, sarà infatti assente dalla giuria.

Le motivazioni di Kekko e la sua sostituzione

Una decisione, quella di Kekko Silvestre, che ha acceso la curiosità dei fan e dei media, scatenando illazioni che andavano dal cachet rifiutato a un cambiamento dell’ultimo minuto nella sua partecipazione. Niente di tutto ciò. Come ha fatto sapere Gabriele Parpiglia dietro questa scelta ci sarebbe invece un retroscena più complesso, legato al ruolo stesso che Kekko avrebbe dovuto ricoprire. Il cantante non avrebbe mai posto questioni economiche o rifiutato di partecipare per motivi finanziari. Al contrario, sembrava entusiasta all’idea di contribuire a un progetto dedicato ai giovani talenti, convinto dell’importanza di lasciare spazio ai ragazzi in gara.

Il punto di frizione, secondo quanto riportato, riguarda la definizione del ruolo: la produzione avrebbe chiesto a Kekko non solo di guidare i giovani concorrenti come coach, ma anche di interpretare personalmente una ventina di brani durante il programma. Una richiesta che il cantante ha preferito declinare, sottolineando la necessità che i protagonisti restassero i giovani artisti in gara e non lui come figura centrale sul palco.

Il cast di questa nuova edizione punta a rinnovare l’immagine dello show, dopo una prima stagione che non aveva centrato risultati spettacolari in termini di ascolti. La giuria sarà affidata a nomi di grande richiamo come Patty Pravo e Noemi, con la presenza alternata di ospiti speciali che arricchiranno ogni puntata. Sul fronte dei coach, oltre a Serena Brancale, Giusy Ferreri e Sal Da Vinci, fa il suo ingresso Ermal Meta, scelto proprio in seguito alla rinuncia di Kekko.

La produzione sembra così aver trovato un equilibrio tra continuità e novità, mantenendo alto l’interesse del pubblico e rispettando la centralità dei giovani talenti. Io Canto Family riparte così con nuove energie, cercando di conquistare il pubblico con una formula più equilibrata e un cast che mescola esperienza e freschezza.