Io Canto Family approda in tv: data d’inizio, cast e sorprese

Io Canto Family torna in tv, il format dedicato ai giovani talenti è atteso dal pubblico di Canale 5: data d’inizio, cast e novità.

Io Canto Family è uno spin-off di Io Canto Generation, format ideato da Gerry Scotti dove giovani talenti hanno la possibilità di mostrare il proprio talento artistico. La nuova versione ha come concorrenti voci giovani che duettano con un membro della propria famiglia: una gara avvincente e emozionante che nella prima edizione ha ottenuto l’applauso del pubblico. Io Canto Family ha debuttato nella Primavera 2024 ed sin da subito ha conquistato ascolti rilevanti.

Condotto dalla spumeggiante Michelle Hunziker, che per molti era stata messa in panchina dalla dirigenza Mediaset, Io Canto Family è destinato a conquistare la prima serata e a dare del filo da torcere alla concorrenza. Realizzato nello studio 20 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, la nuova edizione del programma è stata rinnovata sotto diversi aspetti. Oltre ad una nuova scenografia. e dinamiche che coinvolgeranno la stessa conduttrice, ci sono dei nuovi coach ma anche dei giurati pronti a farsi travolgere dall’esibizioni uniche dei giovani talenti.

Le coppie di cantanti sono state selezionate e a quanto pare promettono uno spettacolo originale. Per quanto riguarda i giurati sono stati scelti, anche quest’anno, voci accreditate della musica italiana: da Kekko dei Modà a Giusy Ferreri, ma anche Sal da Vinci e Serena Brancale. Diversamente non sono stati resi noti i nomi dei coach che affiancheranno nel loro percorso i concorrenti. Nell’ultima edizione erano presenti Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Mietta e Benedetta Caretta. La scelta dei coach non deluderà di certo il pubblico.

Io canto family, quando debutta: ecco quando inizia

Lo show condotto da Michelle Hunziker debutta martedì 16 settembre su Canale 5. Il talent musicale è composto da ben 5 puntate destinate a conquistate il prime time della rete ammiraglia del Biscione. Nonostante siano state registrate alcune puntate non ci sono informazioni sul possibile vincitore e sulle altre sorprese che il programma ha in riserbo per i suoi tanti telespettatori.

E’ possibile vedere Io Canto Family, oltre che su Canale 5, anche Mediaset Infinity. Le puntate andate in onda saranno disponibili sulla piattaforma streaming dove sarà possibile rivederle ogni volta che si vuole. Il talent musicale ha un vasto pubblico di fans e sarò sicuramente un successo.

Michelle Hunziker: “Io Canto Family mi ricorda papà”

Poco prima del debutto della prima stagione di Io Canto Family, Michelle Hunziker ha rivelato in un’intervista il suo entusiasmo sul format. Si è detta felice di essere alla guida di un programma che genera tante emozioni nei telespettatori, ma anche nel cast. In particolare a lei ricorda dei momenti della sua infanzia quando si divertiva a cantare con il padre:

“Questo programma mi ricorda mio padre e i nostri duetti. Musica e sentimenti sono il mio motore. Anche se…per ora sono single e va bene così”. Michelle torna nello studio di Io Canto con l’entusiasmo che la contraddistingue, anche perché nella nuova edizione a quanto pare non sarà solo la conduttrice. Quale sorpresa avrà riservato al suo pubblico? Per il momento è ancora tutto top secret.