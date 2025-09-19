Incidente aereo, morte tragica per Brett James, il cantautore di “Jesus, Take The Wheel”

Confermato il decesso di Brett James, celebre autore di Carrie Underwood e Kenny Chesney, vincitore di un Grammy Award, il musicista è precipitato con un piccolo aereo privato

È purtroppo confermata la notizia del decesso di Brett James – all’anagrafe Brett James Cornelius – popolarissimo autore e cantante country deceduto in seguito a un incidente aereo nella contea di Macon, vicino a Franklin, in North Carolina.

Incidente Aereo, muore Brett James

L’aereo di piccole dimensioni sul quale l’artista stava viaggiando pare si sia schiantato a causa di un problema di carattere tecnico che potrà essere chiarito solo dall’esame della scatola nera e degli struimenti di bordo. Nessuno dei tre passeggeri a bordo è sopravvissuto.

Secondo la Federal Aviation Administration, il velivolo risultava intestato allo stesso James, residente a Brentwood, Tennessee. James aveva anche il brevetto di volo e numerose ore di esperienza: il cantautore era solito spostarsi insieme ai suoi collaboratori più stretti con il suo piccolo aereo da turismo durante ogni tappa dei suoi numerosi appuntamenti di lavoro.

La notizia ha scosso l’intera comunità musicale di Nashville, dove l’autore era una figura di riferimento.

Brett James, Nashville e il Grammy

Nato a Columbia, in Missouri, nel 1968, James aveva inizialmente intrapreso la strada della medicina prima di dedicarsi definitivamente alla musica. Dopo la laurea aveva anche iniziato a dedicarsi alla professione pur mantenendo un’attività artistica parallela di un certo prestigio. Quando nel 1995 la Arista Nashville gli offre l’opportunità di produrre il suo primo disco James ottiene subito un considerevole successo. Anche come autore: le sue canzoni vengono richieste da tutti i più grandi interpreti.

Nel 2001 arrivò la prima grande affermazione con “Who I Am” interpretata da Jessica Andrews. Ma la consacrazione mondiale arriva nel 2005 con “Jesus, Take The Wheel” di Carrie Underwood: la canzone conquistò due nomination ai Grammy e il premio come miglior canzone country, oltre ad altri riconoscimenti dell’industria come ACM Single of the Year, ASCAP Song of the Year e NSAI Song of the Year.

Oltre 300 brani scritti per i grandi del country

Con oltre 300 canzoni incise da artisti major, Brett James è stato un autore prolifico e versatile. Ha firmato numerose altre hit come “When The Sun Goes Down” di Kenny Chesney e Uncle Kracker, “Cowboy Casanova” sempre per Carrie Underwood, “It’s America” di Rodney Atkins, “I Hold On” di Dierks Bentley, “The Man I Want To Be” di Chris Young e “Bottoms Up” di Brantley Gilbert.

Ha collaborato con Rascal Flatts, Billy Ray Cyrus, Martina McBride e anche con artisti fuori dal country, come Paulina Rubio con il singolo latino “The One You Love (Todo Mi Amor)”. Il tutto mantenendo un profilo di una discreta importanza anche come artista.

Nel 2020 l’ingresso nella Nashville Songwriters Hall of Fame, anche se l’induzione vera e propria fu celebrata l’anno seguente a causa della pandemia: “Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità dei songwriter”, disse dal palco, ringraziando in particolare Carrie Underwood e Kenny Chesney per aver condiviso le sue canzoni.

Tributi dal mondo della musica

La notizia della sua morte ha immediatamente generato reazioni commosse. La Nashville Songwriters Hall of Fame ha pubblicato un messaggio ufficiale: “Piangiamo la perdita prematura del nostro membro Brett James”.

Carrie Underwood lo gha definito “uno dei più autentici narratori della nostra musica”.