I nomi più rappresentativi della scena urban italiana si riuniranno sabato 29 luglio 2023 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per Imola Summer Sound per la Romagna, evento benefico a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione.

L’evento è un’iniziativa di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva che avevano in programma i loro concerti nel festival di Imola il prossimo 7 luglio. Anche Geolier e Massimo Pericolo prenderanno parte all’evento e l’invito è tuttora aperto ad altri artisti della scena rap e trap italiana. Il cast annunciato oggi, quindi, non è definitivo.

Gli artisti si alterneranno sul palco per dei veri e propri set che avranno una durata compresa dai 30 ai 60 minuti. Le esibizioni degli artisti emergenti, invece, avranno una durata minore.

Gli artisti emergenti che apriranno le danze e che si esibiranno a partire dalle ore 17 saranno, in ordine alfabetico, Axell, BigMama, Digital Astro, Ele A, Sethu e Tony Boy.

I biglietti sono in vendita a partire da oggi, lunedì 12 giugno, dalle ore 15 su Ticket Master, TicketOne, Ciao Ticket, Viva Ticket, Boxer. I biglietti già acquistati per la data del 7 luglio saranno validi per assistere alla nuova data del 29 luglio 2023. Sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto entro il 19 giugno 2023.

L’intero incasso del concerto sarà devoluto all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Imola Summer Sound per la Romagna: le dichiarazioni

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Sfera Ebbasta che, con i due show sold out di aprile all’Arena di Verona, ha aperto la stagione estiva dei suoi live, il Summer Tour, che lo vedrà calcare i palchi dei principali festival italiani nei mesi di luglio e agosto:

È emozionante sapere che la scena urban italiana si riunirà sullo stesso palco per dar vita ad un evento unico, per una causa così importante. Siamo vicini alle famiglie alluvionate, e siamo felici di poter restituire con la nostra musica il supporto che abbiamo sempre ricevuto in Romagna.

Anche Luchè girerà l’Italia quest’estate con il suo tour, il Luchè Summer Tour 2023:

Per me non é solo un enorme piacere, ma un dovere fare un gesto del genere per l’Emilia Romagna. Tutti nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per aiutare e quello che possiamo fare noi artisti è offrire il nostro lavoro. Anche se si tratta di intrattenimento, possiamo provare a regalare un sorriso, almeno per un paio d’ore, ai ragazzi, alcuni dei quali magari arriveranno proprio dalle zone colpite dall’alluvione. Sono onorato di poter aiutare in qualche modo ed è bello che una delle nostre date del tour sia diventata un’occasione per raccogliere dei fondi, affinché si possa dare un contributo, almeno in parte, ai soccorsi.

Il tour estivo di Shiva, invece, si chiama Milano Demons Summer Tour, durante il quale il giovane rapper milanese porterà dal vivo anche il suo ultimo album Santana Season:

Grazie alla musica abbiamo la possibilità di poter aiutare quotidianamente le persone che ci ascoltano. È un onore dare il mio contributo ed essere presente in un’occasione come questa. Un forte abbraccio va a tutte le famiglie che sono state colpite dall’alluvione.

Anche Geolier, dopo essersi esibito ad aprile all’Alcatraz di Milano e al PalaPartenope di Napoli, ha appena dato il via al suo lungo tour estivo:

La musica ha sempre unito le persone, decine di migliaia di persone che vanno insieme a vedere un concerto. In questo caso non solo unisce ma aiuta anche. È una responsabilità e un dovere fare qualcosa per l’Emilia-Romagna e non c’è cosa più bella da parte del mondo urban di dare una mano.

Massimo Pericolo, infine, il 13 gennaio 2024 si esibirà al Mediolanum Forum: