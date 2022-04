Imagine, il classico di John Lennon, non era mai stato interpretato dal vivo dal figlio Julian. Era stata da sempre una sua scelta quella di non esibirsi con il brano evergreen del padre, fino a qualche giorno fa quando, apertamente, ha deciso di reinterpretarlo come segno e gesto di solidarietà nei confronti dell’Ucraina, colpita dalla guerra e dall’attacco russo. E così, ecco la nuova versione della canzone, simbolo assoluto della pace.

La guerra in Ucraina è una tragedia inimmaginabile… Come essere umano e come artista, mi sono sentito in dovere di rispondere nel modo più significativo possibile. Quindi oggi, per la prima volta in assoluto, ho eseguito pubblicamente la canzone di mio padre, IMAGINE. Perché adesso, dopo tutti questi anni? – Ho sempre detto che l’unica volta in cui avrei mai pensato di cantare “IMAGINE” sarebbe stata se fosse stata la “Fine del mondo”… Ma anche perché i suoi testi riflettono il nostro desiderio collettivo di pace in tutto il mondo. Perché all’interno di questa canzone, siamo trasportati in uno spazio, dove l’amore e l’unione diventano la nostra realtà, anche se solo per un momento… La canzone riflette la luce in fondo al tunnel, che tutti speriamo… A causa della continua violenza omicida, milioni di famiglie innocenti sono state costrette a lasciare le comodità delle loro case, a cercare asilo altrove. Invito i leader mondiali e tutti coloro che credono nel sentimento di IMAGINE, a difendere i rifugiati ovunque! Si prega di sostenere e donare con il cuore. #StandUpForUkraine @glblctzn @nunobettencourtofficial

Il brano, con Julian Lennon seduto su uno sgabello con l’unico accompagnamento di una chitarra acustica, è stata pubblicata sulla pagina Instagram del cantante nel giorno del suo 59esimo compleanno. La performance faceva parte del raduno sui social media di Global Citizen, Stand Up For Ukraine, che sta raccogliendo fondi per il paese assediato e i rifugiati in fuga nel mezzo della brutale guerra russa.

Julian Lennon è il figlio della leggenda dei Beatles John e della sua prima moglie Cynthia Lennon.