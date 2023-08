Appuntamento al Circo Massimo a Roma con gli Imagine Dragons, in concerto sabato 5 agosto 2023. Si tratta dell’unica data italiana della band, impegnata con il “Mercury World Tour”, serie di concerti a sostegno del loro quinto e sesto album in studio Mercury – Acts 1 (2021) e 2 (2022). Oltre ai pezzi presenti negli ultimi due dischi, non mancheranno i brani più noti nella carriera della band, formatasi a Las Vegas, nel Nedava. A seguire potete leggere la scaletta del concerto degli Imagine Dragons e le informazioni sui biglietti disponibili.

Imagine Dragons, Circo Massimo a Roma, 5 agosto 2023: la scaletta del concerto

Il concerto degli Imagine Dragons nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma inizierà alle 21 di sabato 5 agosto 2023. A seguire la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani in programma.

My Life

Believer

It’s Time

I’m So Sorry

Thunder

Birds

Follow You

Natural

Next to Me

Amsterdam

Three Little Birds (Bob Marley & The Wailers cover)

I Bet My Life

Whatever It Takes

Sharks

Enemy

Bad Liar

Demons

On Top of the World

Bones

Radioactive

Walking the Wire

Imagine Dragons, Circo Massimo a Roma, 5 agosto 2023: biglietti del concerto

Il concerto degli Imagine Dragons a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 5 agosto 2023.

Come arrivare al Circo Massimo a Roma, info metro e mezzi pubblici

Qui le indicazioni su come arrivare al Circo Massimo per il concerto degli Imagine Dragons:

Se si arriva con i mezzi pubblici:

In metro

Dalla stazione Roima Termini: Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino.

Ecco i cambiamenti, invece, per quanto riguarda le metropolitane, proprio in occasione del live della band. Queste le informazioni riportate sul sito del comune di Roma: