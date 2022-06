Si esibiranno questa sera, a Milano, all’Ippodromo SNAI La Maura, gli Imagine Dragons, con il loro tour. La band, che ha riscosso un ottimo successo anche in Italia, grazie al loro dischi e ai brani estratti (da Believer a Follow You), sono pronti ad intrattenere il pubblico con un concerto che include i loro più grandi successi e le hit più recenti (inclusa la cover del classico “Stand by me”). Ecco, a seguire tutte le informazioni sul live show.

Imagine Dragons, Milano, 11 giugno, info biglietti

Sono esauriti i biglietti Vip Package mentre sono ancora disponibili posti al prezzo di 69 euro.

Imagine Dragons, chi apre il concerto a Milano?

Sarà Rkomi ad aprire il concerto degli Imagine Dragons a Milano.

Come arrivare all’Ippodromo Snai La Maura a Milano?

Come riportato dal sito Live Nation, ecco tutte le informazioni utili sui parcheggi:

È possibile già da oggi prenotare il proprio parcheggio per i parcheggi di Rho Fiera e Stadio San Siro. Sotto i dettagli e i percorsi consigliati:

PARCHEGGI RHO FIERA – P4, P3

Consigliati per chi arriva da:

Piemonte

Varese

Como

Lecco

Monza

Bergamo

Brescia

È possibile prenotare già da oggi il tuo parcheggio a questo link.

Una volta parcheggiato, sarà possibile raggiungere l’area concerti dalla metropolitana M1, fermata M1 Rho Fiera adiacente al parcheggio.

PARCHEGGI SAN SIRO – A, B, C, H, Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport

Consigliati per chi arriva da:

Milano

Emilia-Romagna

Liguria

I parcheggi Park A, B, C, H sono prenotabili già da oggi online a questo link.

Parcheggi Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport saranno acquistabili direttamente in loco.

Dai parcheggi San Siro è possibile arrivare in area concerto direttamente a piedi (via Tesia, via Patroclo)

PARCHEGGI DIFFUSI

Nell’area adiacente all’Ippodromo SNAI La Maura sono presenti diversi punti di parcheggi.

A causa dell’elevata quantità di traffico prevista nel giorno del concerto, consigliamo però di prenotare in anticipo i parcheggi prima elencati.

PARCHEGGI PER PERSONE CON DISABILITA’

Per le persone con disabilità che hanno ricevuto conferma del proprio accredito al concerto, è previsto un parcheggio dedicato in via Lampugnano.

Percorso consigliato: da via Benedetto Croce, girare a sinistra su via Emanuele Kant fino alla fine di via Federico Zardi.

Imagine Dragons, Milano, 11 giugno, scaletta concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto di questa sera, 11 giugno 2022, a Milano.

My Life

Believer

Polaroid / Hopeless Opus

It’s Time

Thunder

Amsterdam

Shots

Birds

Follow You

Lonely

Natural

Next to Me

I Bet My Life

Stand by Me (cover)

One Day

Whatever It Takes

It’s Ok

Demons

Enemy

Bones

Radioactive

The Fall

Walking the Wire