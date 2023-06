Questa sera, sabato 3 giugno in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda e ultima puntata de “Il Volo Tutti per Uno” dall’Arena di Verona. Protagonisti ovviamente è il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto con la partecipazione di Federica Panicucci.

I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da FriendsTV.

La regia è di Luigi Antonini.

Il primo appuntamento è stato seguito in tv da 3.128.000 telespettatori, share 23,60% battendo la concorrenza.

Il Volo Tutti per uno: anticipazioni puntata 3 giugno 2023

I due spettacoli sono già stati registrati all’Arena. Le due serate si sono tenute meno di un mese fa, la prima serata si è svolta lunedì 1° maggio 2023 mentre la seconda due giorni dopo, mercoledì 3.

All’annuncio della realizzazione delle due serate, sui social i tre tenori hanno affermato “Siamo felicissimi di tornare all’arena di Verona per 2 date esclusive. Sul palco di una delle location più belle, che ci ha accolto molteplici volte, porteremo il nostro spettacolo “TUTTI PER UNO”.

Lo spettacolo televisivo viene trasmesso a pochi giorni dall’evento Al Bano – 4 volte 20, anche questo seguito da Soundsblog e anche questo registrato all’Arena di Verona, lo scorso 18 maggio.

Il Volo Tutti per uno: ospiti puntata 3 giugno 2023

Tanti grandi ospiti calcheranno il prestigioso palco dell’Arena di Verona. Tra questi: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Madame, Edoardo Leo, Orietta Berti, Mario Biondi, Danilo Rea e Aida Garifullina.

Il volo Tutti per uno: scaletta puntata 3 giugno 2023

La serata non segue per filo e per segno la scaletta seguita nel secondo appuntamento all’Arena, il 3 maggio scorso. La trasmissione infatti mixa le esibizioni della prima e della seconda serata già registrata.

Secondo quello che è emerso dal web, insieme ad Antonello Venditti hanno cantato un medley composto da Alta Marea, Amici mai, Che fantastica storia è la vita e Ricordati di me.

Ignazio Boschetto e Fiorella Mannoia insieme a Danilo Rea in Una ragione di più (di Ornella Vanoni)

Gianluca Ginoble e Madame in Geordie (Fabrizio de Andrè).

Insieme ad Orietta Berti, Ignazio Boschetto prima e con il resto del trio poi, hanno cantato Quando l’amore diventa poesia (di Massimo Ranieri).

Mario Biondi ha cantato Miserere con Piero Barone e You make me feel like a natural woman con Ignazio Boschetto.

Danilo Rea e Ignazio hanno cantato anche E poi (Giorgia), mentre con Aida Garifullina Gianluca Ginoble ha cantato Angel.

Il Volo Tutti per uno: dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire Il volo – Tutti per uno in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.