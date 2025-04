Il Volo, Piero Barone e la promessa fatta ai genitori (mantenuta)

Il Volo è uno dei gruppi musicali più amati in Italia. Il trio si è distinto per il talento canoro e la capacità di interpretare in chiave giovane e moderna il canto lirico. Il gruppo è composto da due tenori e un baritono: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

I tre si sono uniti grazie al programma televisivo Ti lascio una canzone nel 2009. Con la loro inconfondibile fusione tra lirica e pop, hanno conquistato rapidamente un successo internazionale, vincendo il Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Grande amore e classificandosi terzi all’Eurovision dello stesso anno.

Tra tour mondiali e prestigiose collaborazioni, Il Volo ha riportato la musica classica italiana sulla scena globale. Sono davvero tantissimi i fan del gruppo, non solo in Italia, ma anche nel mondo e soprattutto negli States. Come sempre, il pubblico e, in particolar modo chi segue più da vicino Il Volo, vuole conoscere quanti più dettagli e curiosità sui tre artisti.

C’è un dettaglio sulla vita di Piero Barone che pochi conoscono e che racconta molto della sua personalità: si tratta di una promessa da lui fatta ai suoi genitori.

Piero Barone: quella promessa segreta ai genitori che ha mantenuto nonostante il successo

La recente rivelazione di Piero Barone riguardo alla promessa fatta ai genitori, ha emozionato profondamente tutti i fan del tenore siciliano.

Nel 2018, sorprendendo molti, Piero scelse di interrompere temporaneamente la sua intensa attività artistica con Il Volo, per dedicarsi a un obiettivo personale molto significativo: terminare gli studi e conseguire il diploma.

Questa decisione non è stata soltanto un semplice ritorno ai banchi di scuola, ma un gesto simbolico che esprime rispetto, gratitudine e un forte senso di responsabilità verso la sua famiglia, che lo ha sempre accompagnato e sostenuto lungo tutto il suo percorso professionale e personale.

Tornare a scuola nella sua Sicilia non è stato soltanto un ritorno fisico, ma un vero e proprio viaggio nelle radici profonde che hanno formato il carattere di Piero. Nato nel 1993, il giovane artista ha sempre avuto un rapporto speciale con la famiglia, in particolare con il nonno e i suoi fratelli, figure fondamentali nella costruzione della sua identità e sensibilità artistica. È proprio questo solido legame familiare che emerge chiaramente anche nelle emozioni profonde e autentiche trasmesse dalla sua musica.

Il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing ottenuto da Piero non rappresenta quindi solo un traguardo personale o accademico, ma è soprattutto un potente simbolo di equilibrio tra aspirazioni e responsabilità, tra carriera e valori.

In un contesto sociale spesso segnato da superficialità, la scelta del giovane tenore di privilegiare gli studi, dimostra maturità e saggezza non comuni. La promessa fatta ai genitori va ben oltre il diploma: è la testimonianza autentica dell’importanza che Piero attribuisce ai legami affettivi e alla propria storia personale.