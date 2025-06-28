Il Volo, Piero Barone compie 32 anni, arriva la sorpresa di Ignazio e Gianluca

Compleanno all’insegna delle sorprese e dell’amicizia, quella con la A maiuscola per Piero Barone de il Volo che il 24 giugno scorso ha compiuto 32 anni. Un traguardo importante, di cui la metà è stata vissuta finora sui palcoscenici più belli del mondo assieme ai suoi compagni d’avventura, quasi fratelli, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

La loro affinità ha resistito alla prova del tempo: i tre tenori de Il Volo continuano a far sognare fan in tutto il mondo. Nato nel 2009, il trio è composto tecnicamente da due tenori e un baritono: si sono conosciuti, poco più che bambini, partecipando da solisti al talent show Ti lascio una canzone, dove, su idea del regista Roberto Cenci, sono stati uniti per formare quello che oggi è uno dei gruppi musicali più acclamati al mondo.

Il loro repertorio fonde la tradizione della musica classica italiana e internazionale con arrangiamenti moderni e include anche canzoni pop reinterpretate in stile lirico. Cantano in più lingue, tra cui spagnolo, inglese, francese, tedesco e latino.

Un compleanno carico di affetto e di stima reciproca

Dopo l’esperienza televisiva, i tenorini (così furono soprannominati agli albori della loro carriera) vengono notati dai produttori Michele Torpedine e Tony Renis. Quest’ultimo li presenta a Jimmy Iovine della Geffen Records (Universal Music Group), con cui firmano un contratto da due milioni di dollari, diventando i primi italiani a stipulare un accordo diretto con una major statunitense.

Prima di chiamarsi Il Volo, si esibivano come “The Tryo” e hanno partecipato al progetto benefico We Are the World 25 for Haiti. Poco dopo si esibiscono anche per la regina Rania di Giordania. Nel 2015 vincono il Festival di Sanremo con il brano Grande amore, con cui rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest, classificandosi terzi. Al 2022, Il Volo ha venduto oltre 20 milioni di dischi a livello mondiale. In occasione del compleanno di Piero Barone, il gruppo ha regalato ai follower un momento di straordinaria semplicità, ma dal grande valore affettivo. A fare notizia, più che la data da festeggiare, è stato il gesto inatteso e pieno di calore dei suoi due compagni di lavoro e di esperienza di vita.

Non è raro che le band si sfaldino con gli anni, soprattutto quando si inizia a percorrere strade personali o si affrontano le inevitabili differenze di carattere. Ma Il Volo sembra fare eccezione. La loro alchimia, che va ben oltre la sincronia vocale, si è manifestata ancora una volta in alcuni scatti e in un video che hanno fatto il giro del web. I tre cantanti, visibilmente felici, appaiono insieme davanti a una torta, subito dopo aver spento le candeline. Piero ha scelto di condividere questo momento sui social con parole semplici ma evocative, lasciando intuire quanto quella sorpresa sia stata sentita. L’immagine racconta più di mille discorsi: volti sorridenti, sguardi d’intesa e un’amicizia che ha saputo trasformarsi in un vero e proprio legame familiare.

Nel dietro le quinte di quella festa, organizzata lontano dai riflettori, c’è tutta la storia di un gruppo cresciuto insieme, non solo artisticamente. Ignazio e Gianluca hanno voluto rendere speciale la giornata di Piero con una presenza sincera, priva di sfarzi ma colma di complicità. Non una celebrazione formale, ma un momento autentico tra amici che condividono da anni gioie, sacrifici e traguardi.

Il loro legame si era già fatto notare in diverse occasioni pubbliche. Durante una recente intervista a Verissimo, Ignazio ha raccontato con ironia e dolcezza del suo imminente matrimonio con la modella Michelle Bertolini. In quell’occasione Piero, sempre pronto alla battuta, aveva scherzato sull’estetica dello sposo, strappando risate anche a Gianluca, che a sua volta aveva sottolineato come il loro affetto sia stato costruito attraverso alti e bassi, tipici di chi si considera una famiglia più che un semplice trio musicale.