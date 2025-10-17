Il Volo, le curiosità che (di sicuro) non sai sul trio di tenori

Nel panorama della musica italiana contemporanea, Il Volo si conferma una delle realtà più emblematiche e amate a livello internazionale.Il trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, continua a far parlare di sé non solo per la qualità delle sue interpretazioni ma anche per la storia che li lega fin dagli esordi.

Nel panorama della musica italiana contemporanea, Il Volo si conferma una delle realtà più emblematiche e amate a livello internazionale.

Il trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, continua a far parlare di sé non solo per la qualità delle sue interpretazioni ma anche per la storia che li lega fin dagli esordi. Scopriamo dunque come si sono conosciuti questi tre giovani artisti, il percorso che li ha portati al successo e alcune curiosità poco note.

Il gruppo nasce nel 2009 durante la partecipazione dei singoli componenti al talent show televisivo Ti lascio una canzone, dove si esibivano come solisti. Fu il regista Roberto Cenci a intuire il potenziale di una collaborazione artistica e a suggerire loro di formare un trio, inizialmente chiamato “The Tryo” e poi definitivamente ribattezzato Il Volo. A quel tempo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble erano adolescenti: il primo, nato a Naro nel 1993, non aveva ancora compiuto 16 anni, mentre gli altri due, rispettivamente di Bologna e Roseto degli Abruzzi, erano poco più che quattordicenni.

Questa unione vocale ha fatto subito pensare al celebre modello de I Tre Tenori, e il trio è stato infatti soprannominato “tenorini” proprio per la giovane età e le doti canore di altissimo livello. Il loro repertorio spazia dalla tradizione classica italiana e internazionale rivisitata in chiave moderna, fino a brani pop reinterpretati secondo uno stile lirico contemporaneo.

Successi e riconoscimenti internazionali

Il primo grande trampolino di lancio per Il Volo è stato il trionfo al Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande Amore, un successo che ha catapultato il gruppo nell’olimpo della musica italiana e internazionale. Sempre con questa canzone, hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, conquistando un prestigioso terzo posto.

Da allora, la loro carriera ha conosciuto una crescita costante: hanno inciso 15 album, di cui 9 in studio, 4 dal vivo e 2 raccolte, e hanno venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Il 2025 li vede protagonisti con il nuovo album AD ASTRA, uscito il 29 marzo, il primo totalmente composto da brani originali, che segna un importante passo verso la definizione di un’identità propria nel panorama musicale internazionale.

Il Volo ha inoltre effettuato numerosi tour mondiali, con tappe recenti in Sud America, tra cui il Movistar Arena di Santiago de Chile e il Parque De La Exposicion a Lima. Nel corso degli anni, hanno ricevuto diverse nomination, tra cui due ai prestigiosi Latin Grammy Awards, a testimonianza del loro successo anche nel mercato latinoamericano.

Tra le curiosità più affascinanti legate a Il Volo, figura l’incontro con personaggi del calibro di Woody Allen, testimonianza della loro apertura al mondo dello spettacolo internazionale. Interessante anche la posizione ferma del gruppo riguardo a questioni politiche: in passato hanno rifiutato un invito da parte di Donald Trump, spiegando con chiarezza di non condividere le sue idee basate su populismo e atteggiamenti discriminatori, sottolineando che la musica deve rimanere un linguaggio lontano dalla politica.

In Italia, la loro fama è legata anche alle frequenti apparizioni televisive e all’amore del pubblico per le loro voci potenti e melodiose. Nonostante la giovane età, il trio ha mostrato una maturità artistica che ha saputo conquistare palchi importanti e platee internazionali, adattandosi con successo a diversi generi e lingue, tra cui spagnolo, inglese, francese, tedesco e latino.

La loro storia è inoltre segnata da un percorso di amicizia e collaborazione che dura ormai da oltre quindici anni, un cammino partito da adolescenti con un sogno e arrivato a definire un vero e proprio marchio di qualità nel mondo della musica pop-lirica.