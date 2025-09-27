Il Volo, la confessione di Gianluca Ginoble sugli esordi: ecco perché ha sofferto tanto. C’entrano i colleghi.

Il Volo è tra le realtà musicali italiane maggiormente accreditate nel mondo. Nel giro di pochi anni i tre giovani tenori hanno conquistato diverse platee internazionali e si sono affermati nelle hit, conquistando sempre i primi posti. Sold out tutti i loro live nel mondo, il che li rende dei veri ambasciatori del Bel Paese. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone compongono Il Volo da più di 15 anni, si sono conosciuti quando erano ancora dei ragazzini, nel 2009, a Ti lascio una canzone, format condotto da Antonella Clerici. I tre furono messi insieme proprio dagli autori e dalla stessa conduttrice, a cui sono oggi ancora molto grati.

La carriera del trio è correlata di tantissimi successi. Il Volo ha saputo conquistare un vasto pubblico e questo li ha resi attuali e contemporanei. Visti i continui impegni in tutto il mondo, i tre ragazzi hanno trascorso molto tempo insieme. Sono diventati l’uno indispensabile per l’altro, e anche se hanno caratteri diversi sono riusciti a creare un legame davvero speciale. Questo non vuol dire che non sono mancate le incomprensioni. Da quando hanno formato il trio a oggi è passato del tempo, e ora che sono dei giovani uomini sono in grado anche di comprendere meglio alcune dinamiche contrastanti del loro rapporto.

Gianluca, Ignazio, e Piero si sono raccontati a Nicolò De Devitiis, che per Le Iene ha vissuto dei giorni con loro mentre erano in tour. I tre artisti hanno rivelato dettagli inaspettati del loro rapporto e hanno ammesso di non aver vissuto sempre giorni felici. Ignazio ha parlato della sua infanzia, e di come la sorella si è occupata di lui perché la mamma non stava bene. Boschetto ha anche confessato che lo scorso anno ha sofferto di attacchi di panico: “L’anno scorso sono arrivati degli attacchi di panico, nonostante avessi tutto quello che desideravo: lavoro, moglie… Ora ho imparato a conviverci. So che la mia vita è stupenda, non mi manca niente, capisco che è solo un momento e vado avanti”.

Gianluca Ginoble: “Mi sono sentito escluso”

Gianluca Ginoble ha invece ricordato di aver vissuto dei disagi nei confronti dei suoi colleghi. Il cantante ha infatti ammesso che durante i primi anni di carriera non si sentiva accolto dai Piero e Ignazio. Si è sentito isolato, ma poi con il tempo le cose sono cambiate: “All’inizio Ignazio e Piero stavano sempre insieme, essendo entrambi siciliani. Parlavano la stessa lingua e io mi sentivo un po’ emarginato. Per questa cosa mi sono sentito molto solo”.

Ha poi ammesso di non avere molte cose in comune con Ignazio, che ha un modo di porsi diverso da lui, ma gli vuole molto bene: “Con Ignazio non vado molto d’accordo per una questione caratteriale, non perché non ci vogliamo bene. Lui ogni tanto si chiude in sé stesso, mentre io vorrei parlare. Ma gli voglio bene più di quanto pensano”-

Piero Barone: “Ho paura di non costruire una famiglia”

Piero Barone ama molto il suo lavoro ed è molto legato a Ignazio e Gianluca, che considera non solo dei veri amici, ma la sua famiglia, almeno per il momento. Il tenore ha infatti confidato a De Devitiis di temere di non avere abbastanza tempo per vivere un rapporto di coppia e di non riuscire a costruirsi una famiglia tutta sua:

“A vent’anni ci siamo divertiti molto… Ora a 30, 31 anni è cambiato tutto. Non me la sento di finire un concerto, conoscere una persona per qualche ora e basta. La mia paura è quella di non riuscire a costruire una famiglia”. Piero ha anche confessato di aver bisogno di ritagliarsi dei momenti solo suoi e per questo spesso durante i tour va a correre da solo. Gli piace ammirare le bellezze delle varie città in cui si esibiscono.