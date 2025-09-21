Il Volo, il tenore affetto dalla malattia: cosa è successo e come sta
Un cantante de Il Volo ha parlato della malattia di cui soffre sin dalla nascita. Sono state rese note le sue condizioni.
Il Volo: uno dei gruppi musicali più amati del panorama musicale italiano e internazionale. I tre artisti – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – sono diventati famosi quando erano solo ragazzini, ma da allora non hanno mai smesso di vivere di musica, trasmettendo tante emozioni al pubblico. Una carriera bellissima, la loro, che li ha portati ad esibirsi in ogni parte del mondo. Tre voci bellissime che, una volta unite, creano dei veri e propri capolavori. I cantanti sono tra l’altro sempre stati molto uniti ai propri territori di origine – Sicilia per Piero e Ignazio, Abruzzo per Gianluca – ma soprattutto alle rispettive famiglie. Uno di loro ha raccontato in passato la malattia che gli è stata diagnosticata.
Il racconto sulla malattia del tenore de Il Volo
Si tratta di Ignazio Boschetto, il cantante che è da poco diventato papà per la prima volta. Lui e sua moglie Michelle Bertolini – con cui si è sposato nel 2024 – hanno infatti messo al mondo il piccolo Gabriele. Nel corso degli anni, l’artista ha però vissuto diversi momenti difficili, come anche la morte del padre, venuto a mancare qualche anno. Lui è però sempre riuscito a dimostrare una forza interiore straordinaria, che gli è servita per raggiungere il successo mondiale. La sfida più grande è stata però quando Ignazio ha dovuto affrontare l’agenesia, una malattia che non tutti conoscono.
Questa condizione di salute comporta la mancanza di un organo e si manifesta fin dalla nascita. Nel suo caso, si è manifestata con la mancanza di un rene, ma per fortuna questa situazione non ha mai ostacolato la carriera musicale del cantante, arrivato ad un successo internazionale e ancora sulla cresta dell’onda. Non solo difficoltà fisiche, ma anche personali: sua madre Caterina ha infatti sconfitto un cancro, e lui sin da piccolo ha vissuto una delicata situazione familiare.
La vita privata
Boschetto è sempre stato molto riservato e ha preferito, sin da subito, restare distante dalle luci dei riflettori. Si sa però che in passato ha avuto una storia d’amore con Alessandra Di Marzio, con cui c’è però stata la separazione netta. In seguito ci sarebbe stata una conoscenza con la showgirl Roberta Morise, mentre nel 2022 ha avuto una relazione con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. Il suo vero amore è però Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela e imprenditrice di cui Ignazio si è innamorato subito. Con lei ha infatti pronunciato il fatidico sì ed entrambi hanno annunciato, il 10 aprile 2025, l’imminente arrivo del loro primo figlio, nato qualche settimana fa.