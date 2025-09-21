Il Volo, il tenore affetto dalla malattia: cosa è successo e come sta

Il Volo: uno dei gruppi musicali più amati del panorama musicale italiano e internazionale. I tre artisti – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – sono diventati famosi quando erano solo ragazzini, ma da allora non hanno mai smesso di vivere di musica, trasmettendo tante emozioni al pubblico. Una carriera bellissima, la loro, che li ha portati ad esibirsi in ogni parte del mondo. Tre voci bellissime che, una volta unite, creano dei veri e propri capolavori. I cantanti sono tra l’altro sempre stati molto uniti ai propri territori di origine – Sicilia per Piero e Ignazio, Abruzzo per Gianluca – ma soprattutto alle rispettive famiglie. Uno di loro ha raccontato in passato la malattia che gli è stata diagnosticata.

Il racconto sulla malattia del tenore de Il Volo

Si tratta di Ignazio Boschetto, il cantante che è da poco diventato papà per la prima volta. Lui e sua moglie Michelle Bertolini – con cui si è sposato nel 2024 – hanno infatti messo al mondo il piccolo Gabriele. Nel corso degli anni, l’artista ha però vissuto diversi momenti difficili, come anche la morte del padre, venuto a mancare qualche anno. Lui è però sempre riuscito a dimostrare una forza interiore straordinaria, che gli è servita per raggiungere il successo mondiale. La sfida più grande è stata però quando Ignazio ha dovuto affrontare l’agenesia, una malattia che non tutti conoscono.

Questa condizione di salute comporta la mancanza di un organo e si manifesta fin dalla nascita. Nel suo caso, si è manifestata con la mancanza di un rene, ma per fortuna questa situazione non ha mai ostacolato la carriera musicale del cantante, arrivato ad un successo internazionale e ancora sulla cresta dell’onda. Non solo difficoltà fisiche, ma anche personali: sua madre Caterina ha infatti sconfitto un cancro, e lui sin da piccolo ha vissuto una delicata situazione familiare.

La vita privata