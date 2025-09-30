Il Volo, il retroscena del padre di Gianluca Ginoble. La rivelazione che ha stupito anche Woody Allen

Gianluca Ginoble: uno degli artisti più affermati del panorama musicale italiano e mondiale, e componente del trio Il Volo. Un talento straordinario che è sbocciato in tv quando era solo un ragazzino e che gli ha permesso di farsi spazio nel mondo musicale, nonostante la giovanissima età. Diventato famoso grazie al talent show di Rai 1 Ti lascio una canzone, condotto all’epoca da Antonella Clerici, ha conosciuto in quello i suoi compagni di avventura Piero Barone e Ignazio Boschetto, iniziando con loro una carriera internazionale.

La confessione del papà di Gianluca Ginoble

Non solo musica, i ragazzi de Il Volo hanno sempre dimostrato negli anni di essere molto legati alle proprie famiglie e alle proprie terre d’origine. Gianluca proviene infatti da Roseto degli Abruzzi, nella frazione Montepagano, dove vive ancora oggi stabilmente. Nonostante la fama, Gianluca ha infatti acquistato casa nel suo territorio d’origine per stare accanto alla famiglia e alla sua Terra. Tra l’altro, il cantante sta promuovendo in tutto il mondo l’Abruzzo mediante il suo talento canoro. A parlarne è stato il papà Ercole che, durante un’intervista rilasciata a Domenici Ranieri (caporedattore del Centro), ha detto “Gianluca è molto legato a Roseto e all’Abruzzo e, attraverso la sua attività di musicista, fa conoscere il nostro bellissimo territorio in tutto il mondo“.

In ogni sua apparizione pubblica racconta infatti la storie delle sue origini. “Piero e Ignazio, gli altri due componenti del Volo, sono siciliani, una regione molto più conosciuta, per vari motivi, della nostra” – ha aggiunto Ginoble Senior – “questo anche perché l’Abruzzo non viene venduto bene, non è promosso come meriterebbe“. Il cantante ha quindi deciso di essere ambasciatore della sua regione e, a tal proposito, è stato anche raccontato un aneddoto che riguarda Woody Allen. Durante una cena in un ristorante di New York, in cui era presente anche il regista hollywoodiano, a Gianluca è stato chiesto da dove venisse e lui ha fatto riferimento al vinto di Montepulciano, famoso in tutto il mondo e che si produce proprio nella regione abruzzese.

I primi passi nel mondo della musica

Lo stesso Ercole Ginoble ha inoltre raccontato di essersi accorto del talento di Gianluca sin dalla sua primissima infanzia. “A tre anni ripeteva le canzoncine dei cartoni animati” – ha detto lui – “Crescendo, fu la musica di Andrea Bocelli a rapirlo: in macchina voleva ascoltarlo in continuazione“. All’età di otto anni è entrato in un piccolo coro a Roseto e ha iniziato ad esibirsi nei saggi estivi sul lungomare o nelle serate alla villa comunale. La vera svolta è però arrivata quando ha partecipato al programma Ti lascio una canzone di Rai 1. Da lì è infatti iniziata la sua carriera.