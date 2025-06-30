Il Volo, Ignazio Boschetto in lacrime: non riesce a trattenere il pianto

Insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble forma Il Volo, il celebre gruppo di pop-opera italiano. Il gruppo prende vita nel 2009 grazie alla trasmissione RAI Ti lascio una canzone, dove i tre partecipano individualmente. Il 2015 rappresenta il momento di spicco della loro carriera: vincono il Festival di Sanremo con Grande amore, singolo scritto nel 2003 da Francesco Boccia e Ciro Esposito, certificato doppio platino.

Nel corso di un’intervista recente, Boschetto aveva dichiarato: “Siamo ragazzi che hanno vissuto tanto, girato il mondo. Quando trovi la persona giusta, la riconosci subito”. Parole che, rilette oggi alla luce della dolce attesa, suonano ancora più vere e profonde.

Ignazio Boschetto: la felicità

Ora Ignazio Boschetto sta per intraprendere il viaggio più emozionante della sua vita: diventare padre. L’annuncio è arrivato qualche tempo fa tramite un dolce post pubblicato sui social, dove l’artista ha condiviso la notizia che lui e sua moglie, Michelle Bertolini, aspettano una bambina, che si chiamerà Bianca.

Un annuncio accolto con entusiasmo dai milioni di follower del cantante, che da anni seguono non solo la sua carriera musicale, ma anche la sua vita privata, sempre molto riservata. In questa occasione, però, Ignazio e Michelle hanno scelto di condividere apertamente la loro felicità, mostrando al pubblico un momento di rara dolcezza.

La storia tra Boschetto e Michelle Bertolini ha il sapore di una favola moderna. I due si sono conosciuti alcuni anni fa dietro le quinte di un concerto a Budapest, e da quel momento è iniziato un percorso che li ha portati prima a fidanzarsi ufficialmente, poi al matrimonio, e ora a formare una famiglia. L’immagine che vi proponiamo oggi è tratta proprio dal giorno del matrimonio con Michelle. Lei, bellissima, ex Miss Venezuela International, oggi è imprenditrice nel settore della ristorazione e del vino. La sua eleganza e la sua discrezione hanno conquistato fin da subito i fan italiani, che l’hanno accolta con calore nel mondo del bel canto e dello spettacolo.

La coppia si è sposata nel settembre del 2024 con una doppia cerimonia. La prima, civile, si è tenuta a San Lazzaro di Savena, vicino Bologna, città d’origine di Ignazio. Successivamente, i due hanno celebrato con amici e parenti un matrimonio da sogno sul Lago di Como, uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. Alla cerimonia erano presenti anche gli altri due membri de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone, amici fraterni e compagni di palco di Ignazio da oltre quindici anni.

L’arrivo di Bianca rappresenta per la coppia un nuovo inizio. Nonostante gli impegni internazionali del trio, che continua a riscuotere successi in tutto il mondo, Ignazio ha dimostrato di saper coniugare carriera e affetti, trovando nella famiglia un equilibrio profondo.