Il Volo, Ignazio Boschetto è diventato papà: la foto su Instagram. “Il nostro piccolino”

Ignazio Boschetto ha dato il benvenuto al suo primo figlio, nato dalla storia d’amore con la moglie Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana. La coppia ha annunciato l’arrivo del piccolo Gabriele sui social. Una notizia che è arrivata ieri 7 settembre e che ha reso felici tutti i fan. “A casa con il nostro piccolino”, hanno scritto i due neo genitori su Instagram. Al momento non sono stati dati ulteriori dettagli sul parto e sul giorno preciso della nascita.

Ignazio de Il Volo papà per la prima volta

Il cantante siciliano ha dato il benvenuto al suo primogenito. Una notizia giunta mesi dopo l’annuncio social sulla gravidanza, pubblicato dai due neo genitori. “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato” – scrissero i due coniugi, che si sono sposati nel 2024 sul lago di Como – “Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu”. Entrambi pubblicarono quindi una dolcissima foto che ritraeva Michelle con il pancione e Ignazio al suo fianco.

Lo scorso 25 agosto, Boschetto ha invece condiviso con i fan la sua impazienza. “Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia” – ha scritto l’artista – “Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro”. Numerosi sono sempre stati i messaggi pieni di affetto scritti dai fan e da altri personaggi del mondo dello spettacolo.