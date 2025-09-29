Il Volo, i tre tenori hanno una “madrina” d’eccezione (e la conoscete tutti)

Il Volo, trio formato dai tenori Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, è tra i gruppi maggiormente accreditati in Italia e nel mondo. I tre cantanti sono insieme da più di 15 anni e si sono esibiti nei più importanti teatri internazionali, il loro concerti sono sempre sold out e si sono guadagnati il titolo di ambasciatori della musica italiana. Talentuosi e professionali hanno esaltato un genere non proprio popolare, ma grazie alle loro interpretazioni lo hanno reso attuale e contemporaneo e sono riusciti ad avvicinarlo anche alle nuove generazioni.

Ma come si sono conosciuti Ignazio, Gianluca e Piero? Il loro incontro è stato casuale, e anche la loro reunion non era prevista. Tuttavia si è rivelata vincente. Sono tre ragazzi molto diversi l’uno dall’altro, hanno alcune affinità, ma in alcune interviste hanno ammesso anche di non essere d’accordo su tutto. Tuttavia il lavoro li ha portati a stare insieme per lunghi periodi e questo ha rafforzato il loro rapporto, tanto che si sentono parte della stessa famiglia.

Vista la giovane età dei tre e il fatto che sono un trio da più di 15 anni è ovvio che quando si sono conosciuti erano dei ragazzini, e infatti il loro incontro è avvenuto dietro le quinte di Ti lascio una canzone, noto format di successo che ha dato la possibilità a diversi giovani talenti di esibirsi in tv. Gianluca, Ignazio e Piero si sono presentati come solisti, ma poi qualcuno ha pensato che insieme avrebbero fatto grandi cose: sapete chi è la loro madrina? E’ un volto tv noto a tutti e molto amato dal pubblico, che ancora oggi sente di avere un legame con i tre giovani tenori.

Il Volo, com’è nato il trio: il sostegno di Antonella Clerici

Il Volo è nato nel corso di Ti lascio una canzone. Nella prima edizione del format, che era condotta d’Antonella Clerici, fu pensato di farli esibire insieme. La scelta fu sostenuta, e per alcuni anche suggerita, d’Antonella Clerici, e in breve si rivelò vincente. In realtà l’idea di realizzare la reunion inizialmente fu di Roberto Cenci, regista del programma. Dopo averli sentiti singolarmente propose di farli esibire insieme.

I tre tenori mostrarono tutto il loro talento cantando brani come‘O Sole Mio, Torna a Surriento, Mamma e ‘O Surdato ‘Nnammurato. L’esibizione fu un vero successo e da quel momento i tre intrapresero un percorso insieme. Oggi dopo più di 15 anni sono ancora un trio e hanno conquistato diverse piazze: dagli Stati Uniti alla Cina, ma anche l’intera Europa. Sono spesso in tour e i loro live sono sempre sold out.

L’intuizione del manager, il successo, e l’amicizia dei tre tenori de Il Volo

L’ufficialità Il Volo l’ha conquistata proprio dopo la fine di Ti lascio una canzone, edizione vinta da Gianluca. All’epoca Michele Torpedine, noto manager, convocò i tre ragazzi e gli fece una proposta che non potevano rifiutare: un lungo tour internazionale e un contratto due milioni di dollari per la pubblicazione di un album, che sarebbe stato distribuito in tutto il mondo.

Quello fu il momento dove tutto iniziò e che diede avvio alla carriera dei tre giovani artisti, che oggi sono famosi in tutto il mondo, hanno venduto milioni di copie, e si sono esibiti praticamente ovunque: Antonella Clerici non può che esserne fiera.