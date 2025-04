Il Volo, gravidanza a sorpresa: il tenore presto papà

Li abbiamo visti crescere anno dopo anno, ma adesso uno dei tre tenori de Il Volo darà il benvenuto al suo primo figlio. Ad avere una prima dolcissima reazione è stata proprio la “mamma” Antonella Clerici, che ha il merito di aver lanciato i tre ragazzi nel mondo e di averli fatti “volare” per anni. Gianluca, Ignazio e Piero divennero infatti famosi proprio grazie alla loro partecipazione al talent show Rai Ti lascio una canzone, che era condotto all’epoca dalla conduttrice. Durante quel tv show, qualcuno ebbe l’idea geniale di far mescolare le voci dei tre ragazzini – presentatisi in studio singolarmente – e di farli diventare un vero e proprio trio. Da quel momento non si sono più separati, e ora che hanno anche festeggiato 15 anni di carriera.

Le loro vite non sono mai state però solo lavoro, dato che in più occasioni i tre hanno dimostrato di aver sempre messo al centro di tutto l’amore e la famiglia. A darne dimostrazione è un annuncio che è arrivato poco fa e che riguarda uno dei tenori. Il giovane sta infatti per diventare papà per la prima volta e l’emozione è fortissima.

Il tenore de il Volo papà: l’annuncio

I fan lo hanno già chiamato il “figlio de Il Volo” e hanno espresso tutta la loro felicità per questa notizia. A diventare papà per la prima volta sarà infatti Ignazio Boschetto, l’amatissimo tenore del trio musicale famoso a livello mondiale. Il cantante ha compiuto 30 anni da qualche mese e, oltre ad aver sposato la bellissima Michelle Bartolini, sta adesso per mettere su famiglia. La coppia ha infatti coronato il proprio sogno e sta per dare il benvenuto a una nuova arrivata che, come loro stessi hanno annunciato, si chiamerà Bianca. “Amore mio non sai quanto ti abbiamo desiderato” – ha scritto la moglie di Boschetto sui social – “Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo d’essere già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità“.

La piccola arriverà tra qualche mese e i due non vedono l’ora di conoscerla e di abbracciarla. “Nel nostro centro del mondo ci sei tu Bianca“, ha infine concluso lei. Sui suoi profili social la giovane donna ha quindi pubblicato un carosello di fotografie che ritraggono la coppia bellissima e nell’attesa di vedere la loro primogenita. In primis si vede Ignazio in ginocchio che bacia il ventre della Bertolini, mentre lei lo avvolge con una mano sulla nuca. Un momento unico, quello che sta vivendo il tenore de Il Volo, sempre supportato dall’amicizia e dal legame fortissimo che ha con gli altri due colleghi, che stanno per diventare “zii” della nuova arrivata.

Chi è Michelle, la bellissima moglie di Ignazio Boschetto

Si sono incontrati, innamorati in pochi secondi e poi sposati. Adesso stanno per diventare genitori, consapevoli sin dall’inizio di quanto sia bello dividere la propria vita con chi si ama e costruire con lui una famiglia. Lei è d’altronde bellissima e, al solo vederla, emana una luce speciale. Si chiama Michelle, è venezuelana e nel suo Paese fu nominata nel 2013 Miss Venezuela. In più, è una giovane imprenditrice, ma ora si è trasferita in Italia per vivere insieme al marito Ignazio, che abita ormai da anni nella città di Bologna ma che non perde occasione di girare il mondo per portare ovunque la musica de Il Volo.