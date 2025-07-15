Il Volo, com’è nata la loro collaborazione e perché c’entra Antonella Clerici

Il Volo: il trio musicale amato sia in Italia e nel mondo che, nel corso degli anni, ha rappresentato una parte importante di musica. Diventati famosi anni fa, non possono ancora oggi fare a meno di staccarsi dal proprio stile e di portare in tutto il pianeta un genere artistico nato ma soprattutto sviluppatosi nel Bel Paese. Gli Stati Uniti ha adorato la loro arte, ed è per questo che i tre ragazzi – Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto – hanno avuto l’incredibile opportunità di cantare sui più importanti palchi mondiali e di esibirsi dinnanzi a grandi star del mondo dello spettacolo internazionale.

I componenti del gruppo hanno oggi su una trentina d’anni, e qualche tempo fa hanno festeggiato i loro 15 anni di carriera, il ché vuol dire che questo percorso lo hanno iniziato quando erano solo dei ragazzini. Tanti sogni nel cassetto e altrettante speranze: sono partiti così i cantanti de Il Volo e, in tutti questi anni, hanno dimostrato di avere ancora il mondo nelle mani e di poter fare, dei propri sogni, una vita bellissima ma soprattutto ricca di musica.

La nascita de Il Volo e l’aiuto di Antonella Clerici

Tutto è iniziato nel 2009, quando Ignazio, Piero e Gianluca erano solo dei ragazzini con la voglia di fare musica. I tre si sono iscritti al talent show Ti lascio una canzone, all’epoca condotto proprio dalla Clerici. Presentatisi come soliti alla selezione, prima della quale non si conoscevano, si sono fatti conoscere per la prima volta dal grande pubblico italiano per le loro incredibili voci che ben rispecchiavano una forte passione per il bel canto e per il cantautorato italiano. Il regista Roberto Cenci li ha visti e se n’è innamorato, tanto che ha proposto di formare un trio da far esibire proprio nel corso del programma. In quella occasione, i tre ragazzi si sono guadagnati il nome di Tre Tenori e insieme hanno intonato ‘O Sole Mio, Torna a Surriento, Mamma e ‘O Surdato ‘Nnammurato. Da quel momento, non si sono più lasciati.

A vincere quella edizione del talent è stato Gianluca Ginoble, ma dopo la fine del programma il trio – ormai indissolubile – è stato convocato da Michele Torpedine, uno dei manager musicali più in voga già in quel periodo. Proprio lui ha pensato bene di portarli in giro per il mondo e di far firmare al trio – battezzato in seguito come Il Volo – un contratto da due milioni di dollari per la pubblicazione di un album sul mercato internazionale. Il resto è stata storia, ma di certo Antonella Clerici non ha mai perso i contatti con coloro che rappresentano ancora oggi una parte importantissima di musica italiana.