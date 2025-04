Il Volo, chi è e cosa fa la bellissima moglie di Ignazio: presto mamma

Quando hanno messo per la prima volta piede in uno studio televisivo, Ignazio e gli altri due ragazzi de Il Volo erano solo ragazzini. A lanciarli nel mondo dello spettacolo è d’altronde stata Antonella Clerici che, con il talent Ti lascio una canzone, ha visto in loro del talento e gli ha regalato l’opportunità più grande della loro vita. Presentatisi separatamente, i tre sono stati uniti dal loro attuale manager Michele Torpedine, convinto già all’epoca di quanto le loro voci – insieme – avessero potuto fare magie. Così è effettivamente stato e oggi Il Volo rappresentano un trio molto acclamato sia in Italia che nel mondo, dato che continuano ogni giorno a portare la propria musica in diverse città dell’universo.

Al di là delle rispettive attività lavorative, Ignazio, Piero e Gianluca hanno sempre messo tra le vere priorità la propria vita privata e familiare. I giovani tengono infatti moltissimo alle loro famiglie, e lo stesso Boschetto ha incontrato di recente la donna della sua vita e con lei ha pronunciato il fatidico sì. La coppia sta anche per diventare mamma e papà per la prima volta, dato che molto presto nascerà la piccola Bianca.

Ignazio Boschetto diventa papà: l’annuncio

Dai fan è stata già battezzata “la prima figlia de Il Volo“, e l’annuncio ha reso felicissimi tutti coloro che seguono la band dagli esordi. La notizia è stata data proprio sul profilo social ufficiale di Michelle Bertolini, la bellissima moglie di Boschetto che si è mostrata con un pancino. “Amore mio non sai quanto ti abbiamo desiderato” – ha infatti scritto lei – “Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità“. La bellissima Michelle ha quindi fatto sapere che la piccola arriverà tra pochi mesi e che loro non vedono l’ora di conoscerla, di crescerla e di farle conoscere il mondo. “Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu“, ha infine concluso lei.

La coppia ha quindi postato tre fotografie che ritraggono i futuri genitori abbracciati e felici, mentre accarezzano delicatamente quel pancino in cui sta crescendo la loro prima figlia. Un annuncio bellissimo – quello dato da entrambi – ma anche un annuncio che ha letteralmente reso al settimo cielo i fan, oltre che gli altri due ragazzi de Il Volo, con cui Ignazio ha un rapporto speciale e fraterno che dura da anni. Gianluca Ginoble e Piero Barone sono infatti felicissimi di diventare “zii“.

Chi è la bellissima moglie di Ignazio Boschetto

Colei che ha conquistato il cuore del tenore Ignazio si chiama appunto Michelle Bertolini, e lui l’ha più volte definita “la donna della mia vita“. Si sono incontrati casualmente ed è subito scoppiato il colpo di fulmine, tanto che entrambi hanno iniziato un percorso di vita insieme. Quasi subito lui le ha chiesto di sposarlo e, qualche tempo dopo, c’è stato il fatidico sì. La giovane donna è originaria del Venezuela, ha ottenuto nel 2013 la fascia di Miss Venezuela ed è quindi nota nel mondo dello spettacolo del suo Paese.

Nata nel 1994, ha avviato molto presto una carriera da imprenditrice dopo aver abbandonato il tennis a causa di un infortunio avuto al ginocchio. Michelle è invece ora proprietaria del ristorante Kiko Sake Sushy by Bertolini a Caracas e gestisce anche la Vinos Bertolini. Le loro nozze si sono tenute sul Lago di Como.